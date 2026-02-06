Аналитики признали важность резонанса в освобождении Ахмада Батлухского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арест Ахмада Батлухского вызвал большой резонанс, и смягчение ему меры пресечения стало следствием не только общественного возмущения и поручительства депутатов, но и вовлечением руководства республики в принятие решения, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 1015 года Ахмад (Ахмед) Батлухский (Магомедов) был задержан в московском аэропорту по делу о клевете и отправлен в Махачкалу. 10 ноября суд поместил его в СИЗО на 29 дней, 5 декабря срок ареста был продлен еще на один месяц. У Батлухского был конфликт с муфтиятом Дагестана, в последние годы он жил за пределами России, писал журналист Заур Газиев. 27 декабря 2025 года суд в третий раз продлил срок ареста Батлухского. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что экспертиза не нашла в аудиозаписи бывшего имама клеветы в адрес конкретных людей. Суд освободил религиозного деятеля Ахмада Батлухского, обвиненного в клевете на муфтият Дагестана, под личное поручительство группы депутатов. Батлухский - бывший имам в нескольких селах Дагестана. Его выступления с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия республики привели к конфликту между ним и его бывшими коллегами, говорится в справке "Кавказского узла" "Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана".

Судя по телеграмм-каналу Батлухского и видеозаписям, которые он обнародовал в нем в основном на аварском языке, его конфликт его с Муфтиятом Дагестана и конкретно с муфтием начался в 2023 году, считает дагестанский журналист, говоривший на условиях анонимности. "В публичную плоскость это все вышло в марте 2024 года. И где-то с 2024 года А. Батлухский неоднократно публично выступал с критикой муфтия Дагестана, его супруги и в целом Муфтията Республики Дагестан, то напрямую, то косвенно обвиняя муфтия, в том числе и в убийстве своего отца", - отметил он.

Отец Ахмада Батлухского - это Абдул Гафур Магомедов, он тоже тарикатский шейх, он тоже являлся одним из известнейших и авторитетных ученых именно тарикатского толка в Дагестане, добавил собеседник. "Скажем так, это был один из таких неоспоримых лидеров тариката в Дагестане. И поэтому критика Батлухского, причем и Муфтията, и непосредственно муфтия, она была на самом деле таким очень громким и серьезным событием, и обозначило очень серьезный раскол непосредственно Муфтията Республики Дагестана и вообще в дагестанской исламской общине", - рассказал он.

До сих пор всегда вот когда говорили про Дагестан, то выделяли, что есть традиционный ислам в Дагестане, подразумевая под ним Муфтият и эти все тарикатские школы, которые находятся под Муфтиятом Республики Дагестан., подчеркнул журналист. "Есть нетрадиционный ислам, куда входили и салафиты, и, скажем так, представители признанных экстремистскими движениями, такие как «Хизб-ут-тахрир» и прочие. И конфликт, который возник между Ахмадом Батлухским и муфтием, вызвал очень серьезные процессы, в том числе разговоры о том, насколько нынешний муфтий является правомочным лицом с точки зрения наделения его и полномочиями муфтия, лидера мусульман Дагестана, и даже шейха, который может иметь своих мюридов», - отметил он.

В телеграмм-канале «Ахмад Батлухский. Про муфтият» (https://t.me/s/ahmad_batlukh) последняя запись появилась 14 августа 2025 года.

Журналист также рассказал, что обвинения Батлухского вызвали сильные споры и взаимные претензии. «Первоначально Муфтият Дагестана не хотел выносить это все в публичное поле, но потом, когда уже информация стала расходиться, просто с нереальной скоростью, то они тоже выступили в информационную битву и пошли обвинения его в том, что он и психически больной, и что он и клевещет. Даже появилась какая-то справка, законность которой так и никто не смог подтвердить, о том, что якобы Батлухский является наркоманом. Потом было возбуждено уголовное дело, и так как Батлухский понимал, что у Муфтията очень сильные позиции в правоохранительных органах, он покинул республику, находился в Египте, Саудовской Аравии, Турции, пытался там организовать какой-то бизнес, связанный с паломничеством, свою линию хаджа, выступая как бы оператором по посещению святых мест, но у него особо ничего не получилось, и поэтому он вернулся в Москву, в Москве его задержали сотрудники прокуратуры, доставили в Махачкалу, и там уже он был помещен в СИЗО», - подчеркнул он.

Журналист заметил, что из-за обвинений Батлухского в адрес муфтия, между главой муфтията и рядом влиятельных мусульманских шейхов и ученых, в том числе Абдулжалилом Афанди Каранайским, учеником убитого террористами шейха Саида-Афанди Чиркейского, и сыном Саида-Афанди Абдуллой Ацаевым возникли разногласия. «Они выступили единым фронтом, не столько в поддержку Батлухского, сколько с позиции того, насколько правомочно то, что делает Муфтият Республики Дагестана. Это вызвало тоже, в свою очередь, серьезные такие подвижки среди мусульман-тарикатистов. Это все очень сильно раскачивалось, и даже в какой-то момент могло привести к реальным столкновениям между последователями разных шейхов. Но затем удалось первоначально посадить за один стол переговоров представителей Муфтията и представителей Каранайского, в этом качестве как переговорщик выступал в том числе и Ацаев. И они пришли к тому, что нужно прекратить какие-то взаимные высказывания публичные, во всяком случае взаимных претензий и оскорблений", - добавил он.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадуллаев отметил, что по его данным, за Батлухского поручился как минимум один депутат Госдумы и несколько человек из Народного собрания Дагестана. «Предположительно, среди них был Сайгидпаша Умаханов», - рассказал Хадуллаев. По его данным активисту установлена мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Других ограничений, насколько я знаю, нет», - заявил Хадуллаев.

Говоря о собственно деле Батлухского, председатель ОНК Дагестана отметил, что впервые сталкивается с тем, что по делу назначают уже четвертую экспертизу. «Обычно назначают одну экспертизу, редко – две. Но чтобы уже четвертую – такое мне раньше не попадалось», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается физического и психологического состояния Батлухского, то Хадуллаев рассказал, что посещал его 30 января и не заметил, чтобы тот сталкивался с какими-то проблемами. «Он не был подавленным, скорее – в нормальном расположении духа», - отметил председатель ОНК Дагестана.

Эксперты отметили роль воздействия общественного мнения на смену меры пресечения Батлухскому.

Журналист рассказал, что недавно в кабинете главы республики Сергея Меликова прошла встреча муфтия и Абдуллы Ацаева. «И вполне возможно, что этот вопрос об освобождении Батлухского был поднят там, и его освободили. Вряд ли здесь решение об изменении меры пресечения было принято по итогам каких-то экспертиз. На самом деле в нынешних правовых условиях никакая экспертиза никакую роль не играет, здесь только позиции следственных органов, и скорее всего на это, конечно, повлиял общественный резонанс», - подчеркнул он.

Хадуллаев со своей стороны отметил, что уже арест Батлухского вызвал резонанс. «Мне очень многие писали, звонили по этому поводу. Поэтому можно предположить, что этот резонанс сыграл свою роль в изменении меры пресечения», - заявил он.

Адвокат Батлухского Шахбан Шахбанов отказался от комментариев, объяснив это требованием своего доверителя.