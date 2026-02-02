×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:58, 2 февраля 2026

Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

Ахмед Батлухский. Фото: https://www.instagram.com/p/DQy6Qy7jL70/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд освободил религиозного деятеля Ахмада Батлухского, обвиненного в клевете на муфтият Дагестана, под личное поручительство группы депутатов. 

Как писал “Кавказский узел”, 8 ноября Ахмад (Ахмед) Батлухский (Магомедов) был задержан в московском аэропорту по делу о клевете и отправлен в Махачкалу. 10 ноября суд поместил его в СИЗО на 29 дней, 5 декабря срок ареста был продлен еще на один месяц. У Батлухского был конфликт с муфтиятом Дагестана, в последние годы он жил за пределами России, писал журналист Заур Газиев. 27 декабря суд в третий раз продлил срок ареста Батлухского. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что экспертиза не нашла в аудиозаписи бывшего имама клеветы в адрес конкретных людей.

Батлухский - бывший имам в нескольких селах Дагестана. Его выступления с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия республики привели к конфликту между ним и его бывшими коллегами, говорится в справке "Кавказского узла" "Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана". 

О том, что Ахмад Батлухский освобожден из СИЗО, сообщил сегодня днем глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев. 

"Религиозный деятель Ахмад Магомедов (Батлухский) сегодня вышел на свободу. Поручителями выступили группа депутатов", - написал он в своем Telegram-канале. 

Хадулаев не уточнил, наложены ли на Батлухского какие-либо дополнительные ограничения в связи со сменой меры пресечения. Он также не назвал имена поручителей. 

Согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ, личное поручительство является самостоятельной мерой пресечения. "Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств", - говорится в статье.

Речь идет об обязательствах подследственного являться в назначенный срок к следователю и в суд, а также не препятствовать производству по уголовному делу. Других обязательств или ограничений для обвиняемого статья 103 УПК РФ не оговаривает. "В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей", - отмечается в статье. 

"Кавказский узел" также писал, что к началу января следствие назначило комиссионно-лингвистическую экспертизу по делу Ахмада Батлухского. Три предыдущие экспертизы клеветы в выступлениях Батлухского не обнаружили

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:53, 2 февраля 2026
Офицер из Дагестана убит на Украине
09:56, 2 февраля 2026
МЧС предостерегло водителей от поездок по Транскаму
06:58, 2 февраля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
01:55, 2 февраля 2026
2
 Беспилотники сбиты над тремя регионами юга России
16:58, 1 февраля 2026
Власти назвали имена трех убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
15:00, 1 февраля 2026
Источники сообщили о задержании бывшего министра в Северной Осетии
Все события дня
Новости
Рамзан Кадыров (слева) и Сулейман Керимов. Фото: https://t.me/RKadyrov_95/6328
19:51, 30 января 2026
Кадыров назвал Сулеймана Керимова "братом" спустя 15 месяцев после угроз кровной местью
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03:49, 29 января 2026
Коллапс ЖКХ в Дагестане осложнил предвыборные позиции Сергея Меликова
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:28, 23 января 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Горожане с фонариками. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:23, 22 января 2026
Отключения света в Махачкале напомнили о риске социального взрыва
Люди в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:25, 22 января 2026
Четыре аэропорта на юге России закрыты для самолетов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram
30 января 2026, 21:44
Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше