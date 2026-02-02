Ахмад Батлухский освобожден под личное поручительство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд освободил религиозного деятеля Ахмада Батлухского, обвиненного в клевете на муфтият Дагестана, под личное поручительство группы депутатов.

Как писал “Кавказский узел”, 8 ноября Ахмад (Ахмед) Батлухский (Магомедов) был задержан в московском аэропорту по делу о клевете и отправлен в Махачкалу. 10 ноября суд поместил его в СИЗО на 29 дней, 5 декабря срок ареста был продлен еще на один месяц. У Батлухского был конфликт с муфтиятом Дагестана, в последние годы он жил за пределами России, писал журналист Заур Газиев. 27 декабря суд в третий раз продлил срок ареста Батлухского. Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что экспертиза не нашла в аудиозаписи бывшего имама клеветы в адрес конкретных людей.

Батлухский - бывший имам в нескольких селах Дагестана. Его выступления с критикой муфтията Дагестана и лично муфтия республики привели к конфликту между ним и его бывшими коллегами, говорится в справке "Кавказского узла" "Ахмад Батлухский против муфтията Дагестана".

О том, что Ахмад Батлухский освобожден из СИЗО, сообщил сегодня днем глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Религиозный деятель Ахмад Магомедов (Батлухский) сегодня вышел на свободу. Поручителями выступили группа депутатов", - написал он в своем Telegram-канале.

Хадулаев не уточнил, наложены ли на Батлухского какие-либо дополнительные ограничения в связи со сменой меры пресечения. Он также не назвал имена поручителей.

Согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ, личное поручительство является самостоятельной мерой пресечения. "Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств", - говорится в статье.

Речь идет об обязательствах подследственного являться в назначенный срок к следователю и в суд, а также не препятствовать производству по уголовному делу. Других обязательств или ограничений для обвиняемого статья 103 УПК РФ не оговаривает. "В случае невыполнения поручителем своих обязательств на него может быть наложено денежное взыскание в размере до десяти тысяч рублей", - отмечается в статье.

"Кавказский узел" также писал, что к началу января следствие назначило комиссионно-лингвистическую экспертизу по делу Ахмада Батлухского. Три предыдущие экспертизы клеветы в выступлениях Батлухского не обнаружили.