Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Назар Рамазанов из Рутульского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1780 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 22 января чиновники официально признали убитыми на Украине не менее 1779 бойцов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военного из Дагестана назвала администрация Рутульского района, отчитавшись о вручении его родственникам посмертной награды.

Убитый - уроженец села Джилихур Назар Рамазанов, он посмертно награжден медалью Суворова, сообщил официальный Telegram-канал муниципалитета. Возраст и детали биографии бойца в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 1780 военнослужащих из Дагестана.

Статистика СВО: для юга России потери растут "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

В декабре 2025 года стало известно, что в зоне боевых действий убит Эскендер Гасимов, также выходец из села Джилихур. В начаое января администрация Рутульского района сообщала о еще одном убитом на Украине земляке - Ферман Байрамов был похоронен в селении Кала.

По данным "Кавказского узла", к 19 января представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции на Украине свыше 8500 бойцов с юга России: не менее 4194 бойцов из СКФО и 4310 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - говорит Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.