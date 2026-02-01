Источники сообщили о задержании бывшего министра в Северной Осетии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Силовики в Северной Осетии задержали Алана Кусраева, который четыре дня назад покинул должность министра сельского хозяйства.
Силовики задержали бывшего министра сельского хозяйства Северной Осетии Алана Кусраева и директора одного из управлений министерства, сообщил информированный источник.
По его словам, чиновники подозреваются в мошенничестве и превышении полномочий, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет сегодня "КрыльяTV".
Кусраев занимал должность министра со 2 августа 2022 года, он был уволен по собственному желанию 28 января, говорится в публикации.
О задержании экс-министра и его бывшего подчиненного сообщил сегодня и анонимный телеграм-канал Mash Gor, не указав источник сведений.
ФСБ и управление СКР по Северной Осетии, по состоянию на 14.56 мск, не сообщили на своих сайтах о задержании бывшего министра.
Алан Кусраев освобождён от должности министра сельского хозяйства по собственному желанию, указ об этом подписал 28 января глава республики Сергей Меняйло, сообщила в тот же день в своем телеграм-канале администрация главы и правительства Северной Осетии.
Другим указом Сергей Меняйло назначил врио руководителя ведомства первого замминистра Алана Макиева, отмечается в публикации.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.