15:00, 1 февраля 2026

Источники сообщили о задержании бывшего министра в Северной Осетии

Алан Кусраев. Фото: администрация главы и правительства Северной Осетии https://t.me/alania_gov/19082

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Северной Осетии задержали Алана Кусраева, который четыре дня назад покинул должность министра сельского хозяйства.

Силовики задержали бывшего министра сельского хозяйства Северной Осетии Алана Кусраева и директора одного из управлений министерства, сообщил информированный источник.

По его словам, чиновники подозреваются в мошенничестве и превышении полномочий, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пишет сегодня "КрыльяTV".

Кусраев занимал должность министра со 2 августа 2022 года, он был уволен по собственному желанию 28 января, говорится в публикации.

О задержании экс-министра и его бывшего подчиненного сообщил сегодня и анонимный телеграм-канал Mash Gor, не указав источник сведений.

ФСБ и управление СКР по Северной Осетии, по состоянию на 14.56 мск, не сообщили на своих сайтах о задержании бывшего министра.

Алан Кусраев освобождён от должности министра сельского хозяйства по собственному желанию, указ об этом подписал 28 января глава республики Сергей Меняйло, сообщила в тот же день в своем телеграм-канале администрация главы и правительства Северной Осетии.

Другим указом Сергей Меняйло назначил врио руководителя ведомства первого замминистра Алана Макиева, отмечается в публикации.

Автор: "Кавказский узел"

