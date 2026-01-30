×

19:17, 30 января 2026

Двое жителей Дагестана заподозрены в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи заподозрили двух жителей Дагестана в причастности к организации, которая изучала и распространяла материалы экстремистского характера.  

Как утверждает следствие, с октября 2019 года по настоящее время двое местных жителей активно участвовали в деятельности экстремистской организации, которая запрещена на территории Российской Федерации.

"Подозреваемые участвовали в собраниях его сторонников, в ходе которых осуществлялись изучение и распространение идеологических материалов данной экстремистской организации", - сообщил сегодня следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по материалам отдела УФСБ России по Черноморскому флоту, находящегося в Каспийске, отметило ведомство. Сейчас по делу продолжаются следственные действия для закрепление доказательственной базы и установления всех обстоятельств преступления. Название запрещенной организации и направление ее деятельности следователи не уточнили, также они не назвали возраст и род занятий подозреваемых. 

Статья об участии в деятельности экстремистской организации предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Комментариями подозреваемых или их адвокатов относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года Кировский районный суд Махачкалы приговорил 22-летнего жителя Дагестана Юсуфа Гашимова к принудительным работам за призывы к экстремистской деятельности.

Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Мансур Мовлаев. Фото: https://www.facebook.com/fergananews/posts/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 января 2026, 12:24
Генпрокуратура Казахстана постановила выдать Мансура Мовлаева России

Участница протестов в Тбилиси с грузинским флагом перед кордоном полиции, декабрь 2024 года. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова.
30 января 2026, 03:45
24 страны ОБСЕ задействовали Московский механизм в связи с нарушениями прав человека в Грузии

Мазутная крошка, найденная на пляже. 28 января 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2389
29 января 2026, 17:25
Отмена турналога в Анапе совпала с отчетом волонтеров о некачественно убранном мазуте

Пикет против застройки аллеи в ЮМР. Краснодар, 29 января 2026 г. Фото: https://t.me/news_93_ru/29030
29 января 2026, 15:28
Гордума Краснодара на фоне пикета одобрила сокращение сквера на Рождественской набережной

