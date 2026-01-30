Двое жителей Дагестана заподозрены в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи заподозрили двух жителей Дагестана в причастности к организации, которая изучала и распространяла материалы экстремистского характера.

Как утверждает следствие, с октября 2019 года по настоящее время двое местных жителей активно участвовали в деятельности экстремистской организации, которая запрещена на территории Российской Федерации.

"Подозреваемые участвовали в собраниях его сторонников, в ходе которых осуществлялись изучение и распространение идеологических материалов данной экстремистской организации", - сообщил сегодня следственный комитет Дагестана в Telegram-канале.

Уголовное дело возбуждено по материалам отдела УФСБ России по Черноморскому флоту, находящегося в Каспийске, отметило ведомство. Сейчас по делу продолжаются следственные действия для закрепление доказательственной базы и установления всех обстоятельств преступления. Название запрещенной организации и направление ее деятельности следователи не уточнили, также они не назвали возраст и род занятий подозреваемых.

Статья об участии в деятельности экстремистской организации 1 предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Комментариями подозреваемых или их адвокатов относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года Кировский районный суд Махачкалы приговорил 22-летнего жителя Дагестана Юсуфа Гашимова к принудительным работам за призывы к экстремистской деятельности.