19:22, 16 марта 2026

Уллубий Ханмурзаев переведен под домашний арест

Уллубий Ханмурзаев. Фото: Буйнакский район/ВКонтакте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кировский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения бывшему главе Буйнакского района Дагестана Уллубию Ханмурзаеву, обвиняемому в мошенничестве, назначив домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", в конце января Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве.

21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции. После задержания Ханмурзаев объявил голодовку. Спустя неделю он прекратил голодовку в СИЗО-1 в Махачкале.

Сегодня в Кировском районном суде Махачкалы состоялось судебное заседание по продлению ареста бывшему главе Буйнакского района Уллубию Ханмурзаеву, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева.

"Судья, видимо, учел его заслуги (Ханмурзаев - участник СВО), а также то, что у него на иждивении находятся четверо детей, двое из которых малолетние, и изменил меру пресечения, назначив Ханмурзаеву домашний арест", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что  25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукта". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Мальчик сидит рядом с женщиной. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:49, 16 марта 2026
На лечение девятилетнего мальчика из Дагестана собрано 208 миллионов
Снос лестницы магазина в Махачкале. Скриншот видео, размещенного на странице Салмана Дадаева в Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
14:53, 16 марта 2026
Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:00, 15 марта 2026
Два бойца из Дагестана убиты в военной операции
Девушка в Ереване. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
17:00, 15 марта 2026
Правозащитники собрали нужную сумму для беглянки из Дагестана
Фотография Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz
16:00, 15 марта 2026
Обвиняемые по делу о смерти Далгатова отрицают вину
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена. 16 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sotavisionmedia/57127
16 марта 2026, 19:48
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена 27-й раз

Рубен Варданян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 марта 2026, 16:54
Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Снос лестницы магазина в Махачкале. Скриншот видео, размещенного на странице Салмана Дадаева в Instagram принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
16 марта 2026, 14:53
Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

Ромео Микаутадзе. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/
16 марта 2026, 11:58
Микаутадзе осужден на длительный срок вопреки доводам о невиновности

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше