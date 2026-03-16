Уллубий Ханмурзаев переведен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кировский районный суд Махачкалы изменил меру пресечения бывшему главе Буйнакского района Дагестана Уллубию Ханмурзаеву, обвиняемому в мошенничестве, назначив домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", в конце января Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве.

21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции. После задержания Ханмурзаев объявил голодовку. Спустя неделю он прекратил голодовку в СИЗО-1 в Махачкале.

Сегодня в Кировском районном суде Махачкалы состоялось судебное заседание по продлению ареста бывшему главе Буйнакского района Уллубию Ханмурзаеву, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева.

"Судья, видимо, учел его заслуги (Ханмурзаев - участник СВО), а также то, что у него на иждивении находятся четверо детей, двое из которых малолетние, и изменил меру пресечения, назначив Ханмурзаеву домашний арест", - написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что 25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукта". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.