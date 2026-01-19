Уллубий Ханмурзаев объявил голодовку после задержания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев объявил голодовку после задержания, он не согласен с обвинениями в мошенничестве, сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции.

Депутаты указали, что Ханмурзаев при заключении контракта с Минобороны не уведомил депутатский корпус о своем решении. Глава Дагестана Сергей Меликов в своей резолюции указал, что поддерживает инициативу районного собрания о прекращении полномочий главы района. По данным "Черновика", отставка Ханмурзаева готовилась с октября и была инициирована именно Сергеем Меликовым.

Об объявлении голодовки Уллубием Ханмурзаевым сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. "По его обращению к нам в ОНК РД, мы его посетили сегодня в ИВС Махачкалы и он нам заявил, что вчера же он объявил голодовку, что было официально в ИВС Махачкалы зарегистрировано", - написал Хадулаев.

По словам Хадулаева, Ханмурзаева обвиняют в мошенничестве 1 , с чем он не согласен.

Также Хадулаев отметил, что бывший глава Буйнакского района, ушедший на СВО Уллубий Ханмурзаев, будучи следователем СК России, раскрыл похищение и убийство в Каспийске маленькой девочки <...>, вызвавшее огромный общественный резонанс не только в Дагестане. "Как мы видим, его за хорошую работу награждал Председатель СК России Бастрыкин, а правее в президиуме сидит Краснов, а сейчас он Председатель Верховного суда РФ", - добавил он, опубликовав фото награждения Ханмурзаева.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. 18 октября 2020 года силовики задержали 36-летнего жителя села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки. Задержанный дал признательные показания. Гособвинитель потребовал пожизненно лишить свободы обвиняемого по этому делу Магомеда Мирзалигабандова.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того, как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что 25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукт". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.