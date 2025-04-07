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16:07, 7 апреля 2025

Прокурор запросил пожизненный срок обвиняемому в убийстве девочки из Каспийска

Верховный суд Республики Дагестан. Фото: https://mkala.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гособвинитель потребовал пожизненно лишить свободы жителя Дагестана, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2022 года было направлено в суд дело двух жителей Махачкалы, обвиняемых в похищении и убийстве в 2018 году восьмилетней жительницы Каспийска.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. 18 октября 2020 года силовики задержали 36-летнего жителя села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании девочки. Задержанный дал признательные показания.

В Верховном суде Дагестана начались прения сторон по делу о похищении и убийстве восьмилетней девочки из Каспийска, дело рассматривается в закрытом режиме. Обвиняемые - Магомед Мирзалибагандов и Заира Алиева. Прокурор в прениях попросил приговорить Мирзалибагандова к пожизненному лишению свободы, а Алиеву – к 11 годам колонии, сообщает сегодня "Черновик".

Мирзалибагандов обвиняется по 10 статьям УК РФ, в том числе в убийстве, похищении несовершеннолетней, грабеже, насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и изнасиловании несовершеннолетней.

Алиева обвиняется в организации похищения несовершеннолетней. Оба подсудимых не признают вину, хотя Мирзалибагандов после задержания давал признательные показания и даже рассказал детали преступления, пишет издание.

Напомним, по версии следствия, в июне 2018 года женщина предложила своему знакомому похитить восьмилетнюю девочку для получения выкупа от родственников ребенка. 29 июля 2018 года мужчина обманом завел девочку в квартиру, где удерживал ее несколько дней, при этом неоднократно применяя к школьнице насилие. Затем, испугавшись разоблачения, он убил ребенка и выбросил труп в сточную канаву. В сентябре 2018 года похитители написали родственникам девочки записку с требованиями о выкупе в два миллиона рублей.

"Кавказский узел" намеренно не раскрывает имя ребенка, руководствуясь кодексом этических норм издания. Кроме того, закон "О СМИ" запрещает распространение идентифицирующей информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий.

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Автор: "Кавказский узел"

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