Уллубий Ханмурзаев прекратил голодовку в изоляторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев, подозреваемый в мошенничестве, прекратил голодовку в СИЗО-1 в Махачкале, которая продолжалась неделю. По версии следствия, он поручил директорам местных школ фиктивно трудоустроить свою гражданскую жену.

Как писал "Кавказский узел", в конце января Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве.

21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции. После задержания Ханмурзаев объявил голодовку.

Бывший глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев прекратил голодовку в СИЗО-1 в Махачкале. Об этом сообщил сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

По информации Хадулаева, о прекращении голодовки сообщил сам Ханмурзаев 27 января в СИЗО-1.

По данным следствия, подозреваемый, будучи должностным лицом, в сентябре 2023 года в здании администрации района поручил директорам двух местных школ фиктивно принять на работу в качестве педагога-психолога свою 28-летнюю гражданскую супругу, сообщает сегодня пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале.

С указанного времени и по ноябрь 2024 года фиктивно устроенному педагогу в качестве заработной платы было начислено более 500 тысяч рублей, уточняет ведомство.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что 25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукта". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.