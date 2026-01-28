×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:12, 28 января 2026

Уллубий Ханмурзаев прекратил голодовку в изоляторе

Уллубий Ханмурзаев. Фото: Буйнакский район/ВКонтакте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев, подозреваемый в мошенничестве, прекратил голодовку в СИЗО-1 в Махачкале, которая продолжалась неделю. По версии следствия, он поручил директорам местных школ фиктивно трудоустроить свою гражданскую жену.

Как писал "Кавказский узел", в конце января Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве.

21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции. После задержания Ханмурзаев объявил голодовку.

Бывший глава Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев прекратил голодовку в СИЗО-1 в Махачкале. Об этом сообщил сегодня председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале.

По информации Хадулаева, о прекращении голодовки сообщил сам Ханмурзаев 27 января в СИЗО-1.

По данным следствия, подозреваемый, будучи должностным лицом, в сентябре 2023 года в здании администрации района поручил директорам двух местных школ фиктивно принять на работу в качестве педагога-психолога свою 28-летнюю гражданскую супругу, сообщает сегодня пресс-служба МВД Дагестана в Telegram-канале.

С указанного времени и по ноябрь 2024 года фиктивно устроенному педагогу в качестве заработной платы было начислено более 500 тысяч рублей, уточняет ведомство.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что  25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукта". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:43, 28 января 2026
Суд сократил срок педагогу из Сочи по делу о демонстрации свастики
16:01, 28 января 2026
Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО
12:04, 28 января 2026
Новая атака дронов зафиксирована в двух регионах ЮФО
09:14, 28 января 2026
Военные сбили 30 беспилотников в четырех регионах ЮФО
23:03, 27 января 2026
1
 Силовики обнаружили незаконную майнинг-ферму в Кабардино-Балкарии
22:43, 27 января 2026
Жительница Пятигорска отправлена в СИЗО по делу о финансировании терроризма
Все события дня
Новости
Сотрудники силовых структур. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:01, 28 января 2026
Третья атака на силовиков за девять месяцев произошла в Дагестане
Передача взятки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:55, 28 января 2026
Ветераны МВД Дагестана предложили провести реформу полиции
Проверка приюта. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:58, 28 января 2026
Зоозащитники добились проверки приюта для собак в Дербенте
Жители Ленинкента в Дагестане ждут школу уже восьмой год. "Новое дело"/ Telegram-канал
19:19, 27 января 2026
Жители Ленинкента пожаловались на нехватку мест в школе
Устранение последствий аварии на водоводе в Махачкале. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/EordOperator/2286
15:52, 27 января 2026
Отчет о подаче воды в дома махачкалинцев удивил пользователей Telegram
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Участница протеста на проспекте Руставели. Фото: Ketevan Khutsishvli / Netgazeti
27 января 2026, 23:45
Собрания на Руставели продолжаются на фоне преследований за блокировку тротуара

Жители дома ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе жалуются на строительство высотки. Фото: "Волгоград Онлайн" / https://v1.ru/text/gorod/2026/01/27/76234803/
27 января 2026, 20:50
Жители Волгограда попросили запретить стройку высотки вблизи их домов

Участники акции возле здания Специальной пенитенциарной службы Грузии в Тбилиси. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/44509
27 января 2026, 19:07
Участники акции в Тбилиси потребовали обеспечить медпомощь Зиновкиной и Сандер

Устранение последствий аварии на водоводе в Махачкале. 27 января 2026 г. Скриншот видео https://t.me/EordOperator/2286
27 января 2026, 15:52
Отчет о подаче воды в дома махачкалинцев удивил пользователей Telegram

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше