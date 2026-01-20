Суд арестовал Уллубия Ханмурзаева по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции. После задержания Ханмурзаев объявил голодовку.

Депутаты указали, что Ханмурзаев при заключении контракта с Минобороны не уведомил депутатский корпус о своем решении. Глава Дагестана Сергей Меликов в своей резолюции указал, что поддерживает инициативу районного собрания о прекращении полномочий главы района. По данным "Черновика", отставка Ханмурзаева готовилась с октября и была инициирована именно Сергеем Меликовым.

Согласно материалам дела, подозреваемый, будучи главой района, по предварительному сговору с директором местного образовательного учреждения в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года фиктивно трудоустроил знакомую чиновника в школу на должность педагога-психолога. Ей незаконно начислялась заработная плата, что нанесло администрации района ущерб в крупном размере, сообщило сегодня ТАСС.

Суд избрал в отношении бывшего главы Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 18 марта 2026 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Пресс-служба уточнила, что Ханмурзаеву предъявлено обвинение в мошенничестве 1 . Свою вину бывшый глава Буйнакского района не признал.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что 25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукт". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.