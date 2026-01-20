×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:51, 20 января 2026

Суд арестовал Уллубия Ханмурзаева по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на два месяца бывшего главу Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева, подозреваемого в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2025 года администрация Буйнакского района объявила о прекращении полномочий главы района Уллубия Ханмурзаева из-за того, что он больше трех месяцев "не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения". Это решение поддержали 43 депутата райсовета. Увольнение контрактников, находящихся в зоне СВО, противоречит Трудовому кодексу, возразил Ханмурзаев. Он напомнил, что, уходя на СВО, возложил обязанности главы района на своего заместителя. 19 января Уллубий Ханмурзаев был задержан по подозрению в коррупции. После задержания Ханмурзаев объявил голодовку.

Депутаты указали, что Ханмурзаев при заключении контракта с Минобороны не уведомил депутатский корпус о своем решении. Глава Дагестана Сергей Меликов в своей резолюции указал, что поддерживает инициативу районного собрания о прекращении полномочий главы района. По данным "Черновика", отставка Ханмурзаева готовилась с октября и была инициирована именно Сергеем Меликовым.

Согласно материалам дела, подозреваемый, будучи главой района, по предварительному сговору с директором местного образовательного учреждения в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 года фиктивно трудоустроил знакомую чиновника в школу на должность педагога-психолога. Ей незаконно начислялась заработная плата, что нанесло администрации района ущерб в крупном размере, сообщило сегодня ТАСС.

Суд избрал в отношении бывшего главы Буйнакского района Дагестана Уллубия Ханмурзаева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца - по 18 марта 2026 года, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Пресс-служба уточнила, что Ханмурзаеву предъявлено обвинение в мошенничестве . Свою вину бывшый глава Буйнакского района не признал.

Напомним, Уллубий Ханмурзаев - бывший следователь СКР. Он был назначен и.о. главы администрации Буйнакского района в январе 2023 года. В преддверии выборов главы района депутаты райсобрания заявляли о давлении. 5 июля 2023 года Ханмурзаев был избран главой муниципалитета, его кандидатуру поддержали все 36 депутатов, участвовавших в сессии.

Есть предположения, что Уллубий Ханмурзаев был креатурой влиятельного экс-госсекретаря Магомед-Султана Магомедова, и после того как к тому возникли вопросы у правоохранителей, последовали действия и в отношении главы района, сказал ранее "Кавказскому узлу" политолог Альберт Эседов. Напомним, что  25 июня 2025 года силовики задержали Магомед-Султана Магомедова, а 1 июля стало известно о его увольнении с поста госсекретаря. ФСБ озвучила версию о причастности Магомедова к хищению у государства крупнейшего федерального нефтеперевалочного комплекса на Северном Кавказе - "Дагнефтепродукт". В бытность госсекретарем Магомедов не проявлял себя активно как публичная фигура, но пользовался своим постом для формирования группы влияния в республике, считают местные аналитики.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вода течет из крана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
17:03, 20 января 2026
Качество водопроводной воды вызвало сомнения у каспийчан
Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
10:11, 20 января 2026
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев
Кадр завода в дагестанском селе Гулли. Фото: Мурад Магомедов Известия / Telegram-канал
06:08, 20 января 2026
Дагестанцы пожаловались на завод с токсичными отходами в водоохранной зоне
Школьный охранник зимой. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:09, 20 января 2026
Охранник школы в Дербенте задержан за нападение на школьника
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 20 января 2026
За период с 5 по 18 января в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертв не зафиксировано
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Протестующие держат портреты Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой во время антифашистского митинга в центре Москвы 19 января 2011 года. Фото: REUTERS/Сергей Карпухин Убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Артемий Останин со следами побоев после задержания и ранее на сцене. Фото: https://t.me/Merkacheva/3467, Telegram-канал "Москва 24" Главное об избиении и аресте комика Артемия Останина*

Последние записи в блогах
Фото
13:00, 21 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Дагестане у главы района суд конфисковал 33 миллиона рублей
Фото
14:36, 9 декабря 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Экологическая катастрофа на Каспии 
Фото
13:43, 17 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Житель Дагестана пытается через суд опровергнуть авторство фейка
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Сотрудник полиции задерживает женщину. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 января 2026, 14:07
Азербайджанские правозащитники раскритиковали продление ареста верующих женщин

Акция протеста. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
20 января 2026, 13:08
Участники шахтерских протестов в Чиатуре осуждены за избиение директора рудника

Устранение неполадок с электричеством. Фото: Администрация Казбековского района
20 января 2026, 10:11
Слова генерала полиции о ситуации в Дагестане нашли поддержку у махачкалинцев

Светлана Анохина. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19 января 2026, 19:42
Светлана Анохина заочно приговорена к пятилетнему сроку

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше