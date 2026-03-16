20:43, 16 марта 2026

Силовик из Армавира приговорен к сроку за насилие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армавирский городской суд признал бывшего полицейского Анатолия Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия и уничтожении чужого имущества и приговорил к одному году и одному месяцу колонии.

По версии следствия и суда, 30 января 2025 года  замначальника полиции ОМВД России по Новокубанскому району Анатолий Костенко узнал о конфликте своего подчиненного с незнакомым ему мужчиной, который произошел на автомойке самообслуживания.

В этот же вечер Костенко прибыл в городскую больницу Армавира, где хотел поговорить с участником конфликта. Однако начал кричать, нецензурно выражаться, а затем не менее двух раз ударил потерпевшего в голову и живот. Также он выхватил из рук мужчины мобильный телефон и, бросив его на пол, наступил на него ногой, сломав телефон, сообщила сегодня пресс служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Армавирский городской суд признал Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия и в умышленном уничтожении имущества и приговорил его к лишению свободы на срок один год и один месяц, которые он проведет в исправительной колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что мягкий приговор полицейскому Дмитрию Корчагину, который обвинялся в смерти задержанного Ильи Афросина, обжалован стороной обвинения. Семья Афросина планирует требовать компенсации морального вреда за его смерть. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Беспилотники. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:58, 16 марта 2026
Девять беспилотников сбиты в трех регионах ЮФО
Сотрудник МЧС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи программы Copilot
07:00, 16 марта 2026
Пожар на нефтебазе в Лабинске произошел после удара дрона
Последствия пожара. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 16 марта 2026
Пожар на нефтебазе в Тихорецке полностью потушен
21:00, 15 марта 2026
Мэрия Краснодара отказала в проведении трех митингов в Юбилейном микрорайоне
Собранные мешки с мазутом. Скриншот фото "Добровольцы ССЛ" от 14.03.26, https://t.me/setisitolopata/2695
19:59, 15 марта 2026
Волонтеры сообщили о сборе полутора тонн мазута в Витязево
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
