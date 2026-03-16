Силовик из Армавира приговорен к сроку за насилие
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Армавирский городской суд признал бывшего полицейского Анатолия Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия и уничтожении чужого имущества и приговорил к одному году и одному месяцу колонии.
По версии следствия и суда, 30 января 2025 года замначальника полиции ОМВД России по Новокубанскому району Анатолий Костенко узнал о конфликте своего подчиненного с незнакомым ему мужчиной, который произошел на автомойке самообслуживания.
В этот же вечер Костенко прибыл в городскую больницу Армавира, где хотел поговорить с участником конфликта. Однако начал кричать, нецензурно выражаться, а затем не менее двух раз ударил потерпевшего в голову и живот. Также он выхватил из рук мужчины мобильный телефон и, бросив его на пол, наступил на него ногой, сломав телефон, сообщила сегодня пресс служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
"Кавказский узел" также писал, что мягкий приговор полицейскому Дмитрию Корчагину, который обвинялся в смерти задержанного Ильи Афросина, обжалован стороной обвинения. Семья Афросина планирует требовать компенсации морального вреда за его смерть.
