Силовик из Армавира приговорен к сроку за насилие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армавирский городской суд признал бывшего полицейского Анатолия Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия и уничтожении чужого имущества и приговорил к одному году и одному месяцу колонии.

По версии следствия и суда, 30 января 2025 года замначальника полиции ОМВД России по Новокубанскому району Анатолий Костенко узнал о конфликте своего подчиненного с незнакомым ему мужчиной, который произошел на автомойке самообслуживания.

В этот же вечер Костенко прибыл в городскую больницу Армавира, где хотел поговорить с участником конфликта. Однако начал кричать, нецензурно выражаться, а затем не менее двух раз ударил потерпевшего в голову и живот. Также он выхватил из рук мужчины мобильный телефон и, бросив его на пол, наступил на него ногой, сломав телефон, сообщила сегодня пресс служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Армавирский городской суд признал Костенко виновным в хулиганстве с применением насилия 1 и в умышленном уничтожении имущества 2 и приговорил его к лишению свободы на срок один год и один месяц, которые он проведет в исправительной колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что мягкий приговор полицейскому Дмитрию Корчагину, который обвинялся в смерти задержанного Ильи Афросина, обжалован стороной обвинения. Семья Афросина планирует требовать компенсации морального вреда за его смерть.