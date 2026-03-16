Кавказский узел

17:50, 16 марта 2026

Военный из Северной Осетии убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Бекоев из Моздокского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 572 бойца из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 16 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 571 бойца из Северной Осетии.

Администрация Моздокского района сообщила в своем telegram-канале, что в военной операции на Украине убит Виктор Бекоев, 1983 года рождения. Похороны состоятся 17 марта в селе Виноградное.

Подробности биографии бойца и обстоятельства смерти в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 572 бойцов из Северной Осетии.

В марте администрация Моздокского района сообщала, что в зоне СВО убит Владимир Гимос.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.  "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается вдова Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны". 

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
