Главная   /   Лента новостей
21:44, 30 января 2026

Минюст объявил иноагентом проект "Дозор в Волгограде"*

Описание канала проекта "Дозор в Волгограде"*. Скриншот Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Антикоррупционный проект "Дозор в Волгограде"*, созданный активистом Евгением Кочегиным, внесен в реестр иностранных агентов. Представители проекта заявили, что Минюст причислил к их участникам случайных и даже умерших людей. 

Как писал "Кавказский узел", волгоградский активист Евгений Кочегин*, ныне проживающий за границей, был внесен в реестр иноагентов решением Минюста в сентябре 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист вел деятельность, направленную на формирование негативного образа России, и распространял материалы иноагентов. Весной 2024 года Кочегин* получил штраф за отсутствие маркировки иноагента при публикациях в его личном телеграм-канале.

В мае 2022 года суд в Волгограде заочно заключил под стражу Евгения Кочегина*, заподозренного в распространении фейков об армии. Сам активист считает уголовное дело преследованием за его общественную и политическую деятельность. Перед выборами в Госдуму в 2021 году Кочегин* создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор"). 

Министерство юстиции России сегодня обновило реестр иностранных агентов, включив в него проект "Дозор в Волгограде". По информации ведомства, он участвовал в распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций. 

“Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине”, - говорится в публикации на сайте Минюста. 

В ведомстве отметили, что "создатель и авторы проекта" живут за пределами России. 

Telegram-канал "Дозор в Волгограде"*, на который подписан" около 5 тысяч пользователей мессенджера, проинформировал читателей о решении Минюста. Чуть позже представители проекта сообщили, что "ознакомились со списком лиц-участников" своей "иноагентской организации" по версии Минюста. 

"Он вызывает много вопросов. Помимо реальных основателей "Дозора" там оказались случайные лица и даже умерший более года назад человек. Это доказывает, что никакой качественной работы по исследованию организаций перед тем, как сделать их иноагентами не проводится", - говорится в публикации проекта.

У проекта "Дозор в Волгограде"* есть также YouTube-канал с 33,4 тысячей подписчиков, в нем на сегодняшний день опубликованы 207 видео. 

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2022 года силовики проводили обыски у друзей и знакомых Евгения Кочегина*. В январе 2024 года они также провели обыски по его делу в доме журналиста "Кавказского узла" Вячеслава Ященко - обыск был проведен без решения суда, так как силовики сочли Ященко "лицом, располагающим сведениями о местонахождении Кочегина*". 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше