10 сентября 2022, 12:47
Силовики провели обыски у друзей волгоградского активиста
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Обыск прошел у семьи врачей из Волгограда, Ангелины Нерозник и ее мужа Сергея, после допроса их отпустили, взяв подписку о неразглашении. Активист Евгений Кочегин, обвиняемый в распространении фейков о российской армии, указал, что причиной проведения обыска у супругов стала дружба с ним.
Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Волгограде постановил заочно заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность. 8 августа Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении жалобы активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, на недопуск адвоката к материалам его дела. Кочегин заявил, что следствие намеренно затягивает ознакомление защиты с делом.
Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального* экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").
Силовики в Волгограде 9 сентября пришли с обыском к врачу-неврологу Ангелине Нерозник и ее супругу Сергею, детскому врачу, знакомым экс-координатора местного штаба Навального* Евгения Кочегина, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.
Евгений Кочегин сообщил, что после обыска его друзья были допрошены. "Допросы моих друзей (...) длились до обеда. Был адвокат. Они под подпиской о неразглашении, поэтому никаких подробностей о сути дела, вопросах рассказать не могут", - говорится в записи от 9 сентября.
Активист связал преследование супружеской пары с делом в отношении себя. "Единственная причина давления на них состоит в том, что это мои друзья, с которыми мы ходили на пикники и пить пиво". - подчеркнул Кочегин.
Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".
Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена
** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.
*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.
Автор: "Кавказский узел"