10 сентября 2022, 12:47

Силовики провели обыски у друзей волгоградского активиста

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обыск прошел у семьи врачей из Волгограда, Ангелины Нерозник и ее мужа Сергея, после допроса их отпустили, взяв подписку о неразглашении. Активист Евгений Кочегин, обвиняемый в распространении фейков о российской армии, указал, что причиной проведения обыска у супругов стала дружба с ним.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Волгограде постановил заочно заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность. 8 августа Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении жалобы активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, на недопуск адвоката к материалам его дела. Кочегин заявил, что следствие намеренно затягивает ознакомление защиты с делом.

Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального* экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").

Силовики в Волгограде 9 сентября пришли с обыском к врачу-неврологу Ангелине Нерозник и ее супругу Сергею, детскому врачу, знакомым экс-координатора местного штаба Навального* Евгения Кочегина, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

По словам Евгения Кочегина, утром 9 сентября в квартиру его друзей "залетел спецназ в масках и экипировке против обычных врачей. Положили лицом в пол, угрожали. При том, что им добровольно открыли дверь. (...) Отобрали технику.", - написал он в своем Telegram-канале.

Евгений Кочегин сообщил, что после обыска его друзья были допрошены. "Допросы моих друзей (...) длились до обеда. Был адвокат. Они под подпиской о неразглашении, поэтому никаких подробностей о сути дела, вопросах рассказать не могут", - говорится в записи от 9 сентября.

Активист связал преследование супружеской пары с делом в отношении себя. "Единственная причина давления на них состоит в том, что это мои друзья, с которыми мы ходили на пикники и пить пиво". - подчеркнул Кочегин.

Новости о случаях преследования активистов "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Активисты в Волгограде сочли акцией устрашения дело о телефонном терроризме", "Волгоградский активист оштрафован за расклеивание пацифистских листовок", "Житель Волгограда оштрафован за дискредитацию российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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