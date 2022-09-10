Силовики провели обыски у друзей волгоградского активиста

10 сентября 2022, 12:47

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Обыск прошел у семьи врачей из Волгограда, Ангелины Нерозник и ее мужа Сергея, после допроса их отпустили, взяв подписку о неразглашении. Активист Евгений Кочегин, обвиняемый в распространении фейков о российской армии, указал, что причиной проведения обыска у супругов стала дружба с ним.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Волгограде постановил заочно заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность. 8 августа Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении жалобы активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, на недопуск адвоката к материалам его дела. Кочегин заявил, что следствие намеренно затягивает ознакомление защиты с делом.

Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального* экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").