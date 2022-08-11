Волгоградский активист заявил о нарушении своего права на защиту в суде

11 августа 2022, 03:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении жалобы активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии, на недопуск адвоката к материалам его дела. Кочегин заявил, что следствие намеренно затягивает ознакомление защиты с делом.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Волгограде постановил заочно заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность.

Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального* экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").

Волгоградский областной суд 8 августа отказал в удовлетворении жалобы на недопуск адвоката Дмитрия Нестеренко к ознакомлению с материалами дела Евгения Кочегина. Ранее суды дважды, в первой и во второй инстанциях, встали на сторону следователей, которые выступали против ознакомления защиты с делом, сообщили 10 августа "Кавказ. Реалии"**.

"Меня лишают возможности нормальной защиты, адвокату препятствуют по надуманным причинам в ознакомлении с материалами дела. Мы намерены обжаловать само его возбуждение, но для этого нужно ознакомиться с материалами", - процитировало издание слова активиста.

Ранее следователи потребовали, чтобы Кочегин сам написал заявление о том, что Нестеренко - его представитель. Закон такого заявления не требует, отметил активист. В суде представители прокуратуры также заявили о незаконности такого требования, сказал он.

"Волгоградские следователи почему-то очень не хотят, чтобы общественности стали известны подробности (а, может, и просто пустые листы) из дела", - написал Кочегин в своем Telegram-канале. Он считает, что следствие максимально затягивает ознакомление защиты с материалами дела.

"В связи с этим я лично подал заявление в СУ СК РФ по Волгоградской области с требованием допустить моего адвоката. Адвокат бьётся дальше. В будущем, конечно, я буду ссылаться на нарушение моего права на защиту", - отметил Кочегин.

На сайте следственного управления Следкома по Волгоградской области комментариев относительно жалобы активиста по состоянию на 02.10 мск 11 августа нет.

Напомним, ранее волгоградский активист Евгении Кочегин уже подвергался преследованиям за свою политическую активность. Так, в отношении него было возбуждено дело за распространение в соцсетях песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы". В феврале суд в Волгограде отменил решение о признании песни экстремистской. Полиция в конце марта прекратила административное дело в отношении волгоградского активиста Евгения Кочегина. Дело было прекращено не потому, что решение о признании песни "Нищих убивай!" экстремистской отменено, а из-за истечения сроков давности, пояснил активист.

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. ** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.