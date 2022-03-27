Дело волгоградского активиста Евгения Кочегина прекращено

27 марта 2022, 05:08

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Полиция прекратила административное дело в отношении волгоградского активиста Евгения Кочегина, который обвинялся в распространении в соцсетях экстремистской песни.

Как писал "Кавказский узел", в отношении волгоградского активиста Евгения Кочегина было возбуждено дело за распространение песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы". В феврале суд в Волгограде отменил решение о признании песни экстремистской.

Полиция прекратил административное дело против волгоградского активиста Евгения Кочегина, который обвинялся в распространении экстремистских материалов. Основанием для прекращения дела стало истечение сроков привлечения к административной ответственности, пишет 26 марта "ОВД-Инфо"*.

Сам Кочегин в своем Telegram-канале подтвердил, что дело прекращено не потому, что решение о признании песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы" экстремистской было отменено, а из-за истечения сроков давности.

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