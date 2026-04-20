05:56, 20 апреля 2026

Завод во Фролово оплатил вред окружающей среде после жалоб жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После жалоб жителей города Фролово на проблемы с экологией из-за работы Донского электрометаллургического завода Росприроднадзор провел проверку и выявил вред, причиненный окружающей среде. Завод заплатил 172 тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", жители Фролово в мае прошлого года записали видеообращение к Владимиру Путину и руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на экологические проблемы, вызванные работой Донского электрометаллургического завода. Один из активистов Янош Малиновский пожаловался на угрозы расправой в соцсетях и написал заявление в полицию. По его словам, городские власти предпочитают не замечать выбросы завода. Директор Следкома России Александр Бастыркин поручил проверить доводы горожан.

Горожане пожаловались, что безрезультатно обращались в разные инстанции с просьбой проверить работу предприятия, из-за которого, как они утверждают, в городе невозможно дышать. В свою очередь глава Фролово Василий Данков заявил, что в марте директор завода выступал на совещании с участием городских властей и уверял, что экологическая обстановка на предприятии улучшилась. На предприятии, в свою очередь, сообщили, что в 2024 году проводили проверку и не выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

ООО "Донской электрометаллургический завод" во Фролово оплатил причиненный выбросами вред окружающей среде на сумму 172 тысячи рублей, пишет 18 апреля "Высота 102".

Ранее внеплановую проверку работы предприятия в связи с многочисленными жалобами местных жителей провело Нижне-Волжское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства и рассчитан причиненный вред. Предписание об устранении выявленных нарушений находится на контроле ведомства.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
00:58, 20 апреля 2026
Следствие запросило об аресте двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
14:58, 19 апреля 2026
Комбатант из Котово убит в боевых действиях
11:58, 19 апреля 2026
Три бойца из Астраханской области названы убитыми в военной операции
06:01, 19 апреля 2026
Шесть бойцов со Ставрополья убиты на Украине
02:58, 19 апреля 2026
Объезд Махачкалы закрыт из-за разрушения дороги
Все события дня
Новости
04:57, 19 апреля 2026
Суд отказался передать дело о взыскании незаконного дохода бывшего волгоградского депутата в Москву
ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Фото: f-atlas.ru
04:39, 11 апреля 2026
Два бывших сотрудника колонии в Суровикино осуждены по делу о захвате заложников
Силовик рвет билет. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 7 апреля 2026
Волгоградский активист заявил о давлении и угрозах силовиков
01:30, 4 апреля 2026
Волгоградский журналист Кошелев арестован
Никита Журавель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:50, 31 марта 2026
Мать Никиты Журавеля получила его письмо из колонии
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.primeminister.am/
17 апреля 2026, 13:30
Пашинян призвал не допустить оппозицию в парламент

Наводнение в Дагестане, апрель 2026 года. Кадр видеосюжета "Первого канала".
17 апреля 2026, 00:44
Озвучены размеры компенсаций за утрату жилья при наводнении в Дагестане

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше