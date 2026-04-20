Завод во Фролово оплатил вред окружающей среде после жалоб жителей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После жалоб жителей города Фролово на проблемы с экологией из-за работы Донского электрометаллургического завода Росприроднадзор провел проверку и выявил вред, причиненный окружающей среде. Завод заплатил 172 тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", жители Фролово в мае прошлого года записали видеообращение к Владимиру Путину и руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на экологические проблемы, вызванные работой Донского электрометаллургического завода. Один из активистов Янош Малиновский пожаловался на угрозы расправой в соцсетях и написал заявление в полицию. По его словам, городские власти предпочитают не замечать выбросы завода. Директор Следкома России Александр Бастыркин поручил проверить доводы горожан.

Горожане пожаловались, что безрезультатно обращались в разные инстанции с просьбой проверить работу предприятия, из-за которого, как они утверждают, в городе невозможно дышать. В свою очередь глава Фролово Василий Данков заявил, что в марте директор завода выступал на совещании с участием городских властей и уверял, что экологическая обстановка на предприятии улучшилась. На предприятии, в свою очередь, сообщили, что в 2024 году проводили проверку и не выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

ООО "Донской электрометаллургический завод" во Фролово оплатил причиненный выбросами вред окружающей среде на сумму 172 тысячи рублей, пишет 18 апреля "Высота 102".

Ранее внеплановую проверку работы предприятия в связи с многочисленными жалобами местных жителей провело Нижне-Волжское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства и рассчитан причиненный вред. Предписание об устранении выявленных нарушений находится на контроле ведомства.

