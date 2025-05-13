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07:31, 13 мая 2025

Жители Фролово добились реакции Бастрыкина на жалобу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение жителей Фролово, пожаловавшихся на тяжелую экологическую обстановку, и поручил проверить доводы горожан.

Как писал "Кавказский узел", жители Фролово записали видеообращение к Владимиру Путину и руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на экологические проблемы, вызванные работой Донского электрометаллургического завода. Один из активистов Янош Малиновский пожаловался на угрозы расправой в соцсетях и написал заявление в полицию. По его словам, городские власти предпочитают не замечать выбросы завода.

Горожане пожаловались, что безрезультатно обращались в разные инстанции с просьбой проверить работу предприятия, из-за которого, как они утверждают, в городе невозможно дышать. В свою очередь глава Фролово Василий Данков заявил, что в марте директор завода выступал на совещании с участием городских властей и уверял, что экологическая обстановка на предприятии улучшилась. На предприятии, в свою очередь, сообщили, что в 2024 году проводили проверку и не выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию по обращению жителей Фролово, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что жители Фролово пожаловались на "тяжелую экологическую ситуацию, связанную с выбросами сталеплавильного завода". По данному факту региональные следователи проводят доследственную проверку, о ходе которой и "по доводам обращения" поручено доложить руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И.

Ранее жители Волгограда перед визитом 29 апреля президентов России и Белоруссии на форум "Великое наследие – общее будущее", пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения и пригласили президента Путина посетить их квартал. Озвученные ими проблемы были решены лишь частично.

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Автор: "Кавказский узел"

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