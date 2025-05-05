Жители Фролово пожаловались на экологическую обстановку

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На серьезные проблемы с экологией из-за работы электрометаллургического завода пожаловались жители Фролово. Руководство предприятия утверждает, что экологическая обстановка улучшилась, а местные власти выразили беспокойство. При этом одного из активистов пригласили в полицию для дачи пояснений.

Жители Фролово записали обращение к президенту России Владимиру Путину и руководителю Следкома России Александру Бастрыкину с жалобой на экологические проблемы, вызванные работой Донского электрометаллургического завода.

Горожане пожаловались, что обращались в разные инстанции с просьбой проверить работу предприятия, из-за которого, как они утверждают, в городе невозможно дышать, но все обращения были безрезультатны, пишет 4 мая "Высота 102".

После обращения глава Фролово Василий Данков заявил, что власти городского округа обеспокоены экологической ситуацией, но при этом отметил, что на заводе работают сотни жителей города. По словам Данкова, в марте директор завода выступал на совещании с участием городских властей и уверял, что экологическая обстановка на предприятии улучшилась. Также он сообщил, что к вопросу подключались прокуратура, а сам он лично следит за ситуацией.

На предприятии, в свою очередь, сообщили, что в прошлом году проверяли состояние атмосферного воздуха и не выявили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Кроме того, как сообщило руководство предприятия, в феврале текущего года для сокращения выбросов загрязняющих веществ было восстановлено соответствующее оборудование.

Горожане, однако, отметили, что в их распоряжении имеется ответ территориального управления Роспотребнадзора в городе Фролово, Фроловском, Иловлинском и Ольховском районах, где говорится, что в январе текущего года были взяты пробы воздуха, в которых были выявлены несоответствия нормам СанПин по содержанию взвешенных частиц и других нерастворимых компонентов. Кроме того, в ответе отмечается, что ведомство согласовало с прокуратурой Волгоградской области решение о проведении инспекционного визита на завод.

Тем временем один из активистов Янош Малиновский, который отвозил жалобы жителей Фролово в Волгоград, рассказал, что его вызвали в местный отдел полиции для дачи пояснений. По его словам, заявление написала администрация Фролово за "нарушение общественного порядка и общественной безопасности по статье 20.2 КоАП РФ".

Также Малиновский рассказал, что в марте текущего года тринадцать жителей Фролово пытались передать обращение жителей, под которым оставили подписи более 400 человек, в администрацию городского округа, но их туда не пустили.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в апреле жители Дзержинского района Волгограда пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствием канализации и уличного освещения. Они пригласили президента России Владимира Путина посетить их квартал.

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