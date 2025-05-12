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01:43, 12 мая 2025

Малиновский заявил о замалчивании властями Фролово экологических проблем

Янош Малиновский (на переднем плане). Стоп-кадр видео https://repost.news/news/87350-ekoaktivict_iz_vologodskoj_oblasti_soobshchil_ob_ugrozah_posle_videoobrashchenija_k_putinu.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Фролово предпочитают не замечать выбросы Донского электрометаллургического завода, рассказал активист Янош Малиновский, связав поступившие ему угрозы с жалобами на экологические проблемы.

Как писал "Кавказский узел", Янош Малиновский был одним из жителей Фролово, которые записали видеообращение к Владимиру Путину и руководителю СКР Александру Бастрыкину с жалобой на экологические проблемы, вызванные работой Донского электрометаллургического завода. После обращения к Путину Малиновский получил в соцсетях угрозы расправой и написал заявление в полицию.

Горожане пожаловались, что безрезультатно обращались в разные инстанции с просьбой проверить работу предприятия, из-за которого, как они утверждают, в городе невозможно дышать. В свою очередь глава Фролово Василий Данков заявил, что в марте директор завода выступал на совещании с участием городских властей и уверял, что экологическая обстановка на предприятии улучшилась. На предприятии, в свою очередь, сообщили, что в 2024 году проводили проверку и не выявили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Янош Малиновский рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ждет реакции на его заявление об угрозах. "12 мая придёт участковый, будем разбираться про открытие уголовного дела. Мне никто не сказал ничего. Дали талончики, что приняли заявление, и все", - сообщил корреспонденту Малиновский.

Он связывает угрозы с тем, что говорилось им в видеообращении. "Завод травит нас по-черному, а глава города только вспомнил об этом. 19 лет травят, а он у власти 20 (Василий Данков возглавляет городской округ Фролово с 2005 года. - Прим. "Кавказского узла"). Что это, если не лицемерие. Отписок более двух килограммов", - сказал он.

По его словам, обращение к Путину - вынужденная мера, так как "местные областные чиновники очень много проблем не решают". Малиновский считает, что местные власти пытаются скрыть проблемы с выбросами. "Когда президент приезжал в Волгоград (Фролово в 150 км от него. - Прим. "Кавказского узла"), завод прекратил временно работу. В город приезжал депутат <Госдумы Валерий> Плотников, глава города показывал ему парк очередной. А как уехал Путин, завод опять запустили. 13 марта мы принесли заявление в администрацию. Нас было 13 человек в 11.00 дня закрыли дверь, поставили мужчину и женщину, чтобы мы не смогли подать заявление. Рядом гордума, пошли туда, там тоже дверь закрыли", - отметил Малиновский.

Жители Волгограда перед визитом 29 апреля президентов России и Белоруссии на форум "Великое наследие – общее будущее", пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения и пригласили президента Путина посетить их квартал. Озвученные ими проблемы были решены лишь частично.

Малиновскому 75 лет, есть жена, с которой в этом году отметит 50-летие совместной жизни. "Есть сын и внук. Жена сына бросила нас с внуком, когда было ему пять лет. Я специалист по настенным котлам, имею сертификаты на обслуживание многих видов котлов. Если поломки серьезные и если никто не может починить, я выезжаю", - рассказал Малиновский о себе.

Напомним, Янош Малиновский, который отвозил жалобы жителей Фролово в Волгоград, рассказал ранее, что его вызвали в полицию для пояснений. По его словам, заявление написала администрация Фролово за "нарушение общественного порядка и общественной безопасности по статье 20.2 КоАП РФ".

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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