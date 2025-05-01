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02:40, 1 мая 2025

Только часть озвученных волгоградцами проблем была решена к визиту Путина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть озвученных жителями Волгограда коммунальных проблем была решена властями к приезду в город Владимира Путина, но остались тлеющие очаги мусора, проблемы с уличным освещением и неутилизированными шинами.

Как писал "Кавказский узел", в апреле жители микрорайона «Второй километр» Дзержинского района Волгограда, зная, что 29 апреля президенты России и Беларуси приедут в город на форум "Великое наследие – общее будущее", пожаловались на проблемы с вывозом мусора, отсутствие канализации и уличного освещения и пригласили президента Путина посетить их квартал.

К приезду Владимира Путина в Дзержинском районе Волгограда были частично решены коммунальные проблемы микрорайона «Второй километр». Была ликвидирована крупная свалка, посажены деревья на пустыре. Но многие другие запросы так и не были удовлетворены, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» местные жители.

Член инициативной группы волгоградцев Илья Прялин сообщил, в частности, что после публичного обращения к президентам России и Беларуси, а также в следственный комитет РФ по поводу коммунальных проблем в микрорайоне «Второй километр» чиновники «напрямую не ответили» заявителям, но по основным запросам группы «была проведена работа».

«Мусорку на перекрестке улиц Качинцев и Рокоссовского расчистили полностью. Овражный подземный пожар продолжает тлеть. Но пожарные приезжают по вызову и тушат очаги. На пустыре, расчищенном волонтерами под сквер, посажены березы, жители их поливают. Но собранный в мешки мусор все еще не убран, так как нет техники», - рассказал Илья Прялин.

По словам Прялина, давление на активистов из-за их публичных обращений не оказывалось. Активист сообщил, что в микрорайоне семь площадок по сбору мусора: на улицах Байкальская, Котовская, Васильковская, Демидовская, Качинцев, 47 и 72/2 и Новосокольническая. Они не были внесены в реестр. И эта проблема, по словам Прялина, так и не была решена.

Тлеет, дымит постоянно. Порой невозможно окна открыть в доме. Запах гари.

Житель с улицы Магистральная Евгений Косолапов сообщил, что не решена также проблема с тлеющими подземными очагами возгорания мусора в отвалах оврага Долгий. Овраг прилегает к микрорайону с северной его границы.

«Тлеет, дымит постоянно. То тут, то там. Земля растрескалась. Порой невозможно окна открыть в доме. Запах гари. Те жители, которые ближе к оврагу живут, вызывают пожарных. Те приезжают и заливают эти очаги. Но на следующий день опять возобновляется возгорание. Летом проблема обострится», - возмутился мужчина.

Семья железнодорожника Василия Старовойтова проживает на улице Новосокольнической. Василий вновь напомнил, что из-за нерешенной проблемы врезки местных домовладений в систему городской канализации люди испытывают дискомфорт и несут большие финансовые затраты.

Очень медленно на наши запросы реагирует районная власть

«Мы предлагаем властям проявить добрую волю и решить эту проблему. Хотя бы тем из домовладельцев, кто попал в трудную жизненную ситуацию — инвалидам, малоимущим, многодетным семьям. А лучше вообще - всем», - предложил сотрудник железной дороги.

Старовойтов также заметил, что до сих пор не решена проблема ночного освещения некоторых улиц. «Очень медленно на наши запросы реагирует районная власть. Не слышат нас совсем», - возмутился мужчина.

По поводу выброшенных шин Сатровойтов отметил, что в некоторых местах они еще лежат. Он признал тот факт, что это местные жители виновны в этом, так как, по его мнению, обязанность владельцев автотранспорта утилизировать покрышки. «Но мэрия должна эти шины вывезти отсюда. Не смогли найти виновных, убирайте за счет города», - считает Василий Старовойтов.

«Да, я считаю, что городские власти отреагировали на жалобы жителей микрорайона. Большую часть коммунальных проблем они разрешили. Но тут, думаю, не столько добрая воля чиновников сработала, сколько большой нагоняй сверху в связи с приездом президента Путина в Волгоград. Мусорные площадки в реестр не внесли, так что через пару месяцев у нас опять станут кучи мусора повсюду образовываться», - высказал свое мнение историк Андрей Кудинов, проживающий в Дзержинском районе Волгограда.

Он напомнил о своей идее установить в создаваемом активистами сквере памятник жертвам Гражданской войны и Сталинградской битвы. С этой инициативой он выступил в 2024 году. Но до сих пор реакции мэрии на эту инициативу нет.

"Такой памятник мог бы стать хорошей защитой и от угрозы застройки этого добытого в боях с бюрократами пространства, и местом проведения патриотических мероприятий именно в этом микрорайоне. Я вижу только плюсы. Жаль в мэрии их не замечают", - заметил Андрей Кудинов.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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