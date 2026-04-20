Следствие запросило об аресте двух сторонников Карапетяна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

уд продолжает рассматривать вопрос об аресте сторонников партии «Сильная Армения», сообщила пресс-служба политической силы.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную деятельность должностного лица расследуется в связи с акцией сторонников Самвела Карапетяна у Антикоррупционного суда Армении, на которой были задержаны 17 человек. Суд продлил домашний арест Карапетяна.

Речь идёт о 17 гражданах, задержанных 17 апреля у здания Антикоррупционного суда. Следствие предоставило ходатайства о домашнем аресте 15 сторонников главы "Ташир Групп" Самвела Карапетяна, задержанных 17 апреля у здания Антикоррупционного суда.

В отношении ещё двух фигурантов — директора сети «Ташир пицца» Вагинака Казаряна и Майиса Багумяна — следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде ареста, передает Armenia Today.

В «Сильной Армении» происходящее оценили как политическое преследование, заявляя, что действия властей являются проявлением паники на фоне роста оппозиционной активности, говорится в публикации.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

Партия Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

