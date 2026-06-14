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15:01, 14 июня 2026

Оппозиция призвала сторонников прийти к зданию ЦИК Армении перед объявлением итогов выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Сильная Армения", "Процветающая Армения" и блок "Армения" обратились к сторонникам с призывом прийти сегодня вечером к зданию Центризбиркома. ЦИК объявит окончательные итоги выборов, а также примет решение по заявлениям о признании выборов недействительными и проведении повторного голосования на участках, где итоги были аннулированы.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков.  11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов. Признаны недействительными результаты голосования на участке 12/13, который расположен в селе Абовян. Если именно из-за аннулирования результатов на этом и еще двух участках "Процветающая Армения" не преодолеет проходной барьер, ЦИК обязан назначить повторное голосование на этих участках, указала юрист. Суд в Ереване отказался рассматривать иски партии "Процветающая Армения" в связи с решением Центризбиркома аннулировать итоги голосования на двух участках. Суд указал на необходимость проведения повторного голосования на этих участках.

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Представители блока «Сильная Армения» сегодня соберутся у здания Центральной избирательной комиссии, которая будет публиковать окончательные итоги парламентских выборов 7 июня и рассматривать жалобу блока. «Сильная Армения» в своем заявлении напомнила, что ранее представила заявление с требованием признать недействительными итоги голосования на основании «повсеместных и системных нарушений, которые имели место со дня назначения выборов и до завершения голосования, а также на этапах подсчета и пересчета голосов». Подчеркивается, что применение ЦИК «незаконного инструментария оказало прямое воздействие на соотношение голосов политических сил, в частности, в случае с партией “Процветающая Армения“, что в целом существенно повлияло на окончательные результаты выборов».

«Сегодня, в 18:00, мы будем у здания ЦИК, чтобы озвучить наш протест против зафиксированных незаконных действий и потребовать отмены результатов парламентских выборов 7 июня», - говорится в заявлении блока, опубликованном на странице в Facebook*.

Представитель блока «Армения» Ишхан Сагателян  напомнил, что Административный суд, отклонив жалобы партии «Процветающая Армения», в то же время обязал ЦИК назначить повторное голосование в двух участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными. Также он отметил требование «Сильной Армении» признать выборы недействительными. «Следовательно, ЦИК будет обсуждать эти вопросы, и наше присутствие очень важно. Мы сегодня будем перед зданием ЦИК, чтобы озвучить наш протест и потребовать руководствоваться законами и конституцией», - приводит слова Сагателяна Armenia Today.

В эти дни между рядом оппозиционных сил, участвовавших в выборах, происходили довольно активные обсуждения. "В ближайшее время оппозиция выступит также с целостной оценкой выборов", - сказал он.

Обратилась к своим сторонникам и "Процветающая Армения". Мы призываем всех наших коллег по оппозиционному полю, представителей общественного и политического сообщества, а также всех наших активных и неравнодушных граждан бороться за справедливость единым фронтом. Это борьба за справедливость, а не за интересы одной партии, это борьба за восстановление права избирателя, это борьба за будущее всех нас", - цитирует сообщение партии Yerevan Today.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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По его словам, у комиссии должна есть выбор: либо продолжить выполнение указаний властей и фальсификацию итогов выборов, либо руководствоваться законом и дать должную оценку жалобам оппозиционных сил. Сагателян в этой связи подчеркнул важность каждого голоса и призвал граждан собраться у здания ЦИК. Он также сообщил, что за последние дни между рядом оппозиционных сил, участвовавших в выборах, прошли довольно активные и конструктивные переговоры. По его словам, в ближайшее время оппозиция выступит с полноценной оценкой выборов. «К чести ряда сил, есть согласие в в общих подходах, в ближайшее время по этому вопросу будут новости, эти переговоры продолжаются», - добавил он.

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Автор: "Кавказский узел"

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