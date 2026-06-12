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17:59, 12 июня 2026

Центризбирком Армении аннулировал данные о голосовании на третьем участке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Признаны недействительными результаты голосования на участке 12/13, который расположен в селе Абовян. Если именно из-за аннулирования результатов на этом и еще двух участках «Процветающая Армения» не преодолеет проходной барьер, ЦИК обязан назначить повторное голосование на этих участках, указала юрист.

Как писал "Кавказский узел", блок "Сильная Армения"  подал в Центризбирком заявление с требованием аннулировать результаты голосования на избирательном участке 12/13. Оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков. В результате пересчета к результату "Процветающей Армении" добавилось 140 голосов.  11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Территориальная избирательная комиссия №12 признала недействительными результаты голосования на участке 12/13, который расположен в селе Абовян, сообщается на сайте ЦИК Армении.

"Согласно решению комиссии, в день голосования на участке отсутствовали избирательные бюллетени партии «Национально-демократический полюс» (№8 в бюллетене).  Число участников голосования на участке составило 809 человек. Эта цифра была признана суммарным размером выявленных несоответствий", - отметил Центризбирком.

Согласно решению комиссии, все остальные показатели протокола участка, за исключением данных о размере несоответствий, были обнулены.Материалы по участку направлены в прокуратуру, говорится в сообщении.

На этом участке «Сильная Армения» получила 71 голос, партия «Процветающая Армения» — 9 голосов, партия «Гражданский договор» — 602 голоса, а блок «Армения» — 67 голосов, указала член партии "Сильная Армения" юрист Гоар Мелоян.

Юрист отметила, что если именно из-за аннулирования результатов на этом и еще двух участках «Процветающая Армения» не преодолеет проходной барьер, ЦИК, согласно Избирательному кодексу, будет обязан назначить повторное голосование на этих участках.

Мелоян заявила, что блок добивался признания недействительными результатов голосования только на участке 12/13, поскольку в день голосования на участке отсутствовали избирательные бюллетени партии «Национально-демократический полюс», сообщает Armenia Today.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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