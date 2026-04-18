Следствие сообщило об уголовном деле против задержанных у суда сторонников Карапетяна

Уголовное дело о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную деятельность должностного лица расследуется в связи с акцией сторонников Самвела Карапетяна у Антикоррупционного суда Армении.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля полиция задержала 17 сторонников владельца "Ташир Групп" Савмвела Карапетяна на акции у Антикоррупционного суда в Ереване, где рассматривался вопрос о его мере пресечения. Суд продлил домашний арест Карапетяна.

Следственный комитет Армении сообщил об уголовном деле в связи с инцидентом, произошедшим у здания Антикоррупционного суда с участием сторонников партии «Сильная Армения».



Дело расследуется по признакам хулиганства, совершенного группой лиц, а также вмешательства в законную служебную деятельность должностного лица, передает "Новости Армения".



В рамках предварительного расследования задержаны 17 человек. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, сообщили в Следкоме.

Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 12 января Генпрокуратура потребовала вернуть Карапетяна в изолятор. 16 января Карапетяна доставили в уголовно-исправительное учреждение из больницы, где он лечился, но позднее суд отказался ужесточить меру пресечения Карапетяну и оставил его под домашним арестом. 18 января предприниматель был освобожден из изолятора.

Партия Карапетяна "Сильная Армения" объявила о намерении участвовать в выборах в Национальное собрание, которые состоятся 7 июня. По мнению аналитиков, партии Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Самыми пророссийскими партиями на выборах в парламент Армении являются "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, "Армения" Роберта Кочаряна и "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

