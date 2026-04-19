Суд отказался передать дело о взыскании незаконного дохода бывшего волгоградского депутата в Москву

Волгоградский суд отказался передать дело о взыскании незаконного дохода на сумму почти 44 миллиона рублей с бывшего депутата областной думы Станислава Короткова в Москву.

Как писал "Кавказский узел", в марте прокуратура Волгоградской области предъявила иск о взыскании с бывшего депутата областной думы Станислава Короткова 43,9 миллиона рублей.

Кировский районный суд Волгограда отказался передать по подсудности дело о взыскании со Станислава Короткова незаконно полученной прибыли на сумму более 43,9 миллиона рублей, пишет 17 апреля ТАСС.

О передаче дела на рассмотрение Дорогомиловского районного суда Москвы, где зарегистрирован Коротков, просила защита бывшего депутата, прокурор возражал, заявляя, что фактические проживание его в Москве не подтверждено. Более того, прокурор напомнил, что Коротков был депутатом Волгоградской областной думы, а организации, соучредителем которых он является, ведут предпринимательскую деятельность именно в этом регионе.