Кавказский узел

13:55, 16 марта 2026

Волгоградская прокуратура потребовала взыскать с депутата облдумы почти 44 миллиона

Станислав Коротков. Фото: Волгоградская областная дума

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Волгоградской области предъявила иск о взыскании незаконного дохода от предпринимательской деятельности бывшего депутата  Станислава Короткова.

Как писал "Кавказский узел", в феврале прокуратура Краснодара добилась досрочного прекращения полномочий депутата городской думы Виктора Тимофеева в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства имущества депутата городской думы Краснодара Виктора Тимофеева. Ответчиками по делу указаны также еще три человека, в том числе две дочери Тимофеева. Иск Генеральной прокуратуры Краснодарского края будет рассматривать Ленинский районный суд города.

Прокуратура Волгоградской области подала иск о взыскании 43,9 миллиона рублей с бывшего депутата облдумы Станислава Короткова. "Сегодня прокуратурой Волгоградской области в Кировский районный суд города Волгограда предъявлено исковое заявление о взыскании с Короткова С.В. в пользу государства незаконного дохода от фактического осуществления предпринимательской деятельности в сумме более 43,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении областной прокуратуры в Telegram-канале.

Ранее Коротков решил решил оставить мандат по собственному желанию. Соответствующее его заявление рассмотрел и поддержал депутатский корпус. «На заседании регионального парламента принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. Основанием для такого решения стало личное заявление депутата»,— сообщалось на сайте регпарламента 12 февраля.

13 февраля прокуратура сообщила, что считает решение облдумы несправедливым, поскольку оно позволяет бывшему депутату сохранить положенные госслужащим льготы и гарантии, а также не закрывает ему путь для последующего выдвижения в парламент. 
Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск региональной прокуратуры об изменении оснований досрочного прекращения полномочий депутата Короткова с заявления по собственной инициативе на формулировку "в связи с неоднократным несоблюдением ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции". Таким образом, его лишили государственных льгот и исключили возможность повторного избрания, сообщает РИА «Новости».

По информации прокуратуры, депутат Коротков фактически руководил ООО "Земля Профи", давая указания по финансовым вопросам, договорным отношениям, выплате зарплаты и взаимодействию с налоговыми госорганами, сообщал ТАСС.

Станислав Коротков, депутат IV-VII созывов от партии «Единая Россия», занимал в облдуме пост председателя по экономической политике, туризму, инвестиционной деятельности, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям. Впервые был избран в 2009 году.  В общей сложности, согласно ЕГРЮЛ, в прошлом он учреждал десять организаций, связанных с оптовой торговлей черными металлами, арендой и управлением недвижимостью, строительством. Шесть юрлиц ликвидированы. Последний бизнес, в котором ему с 2019-го по 2025 год принадлежала доля, — московское ООО «Земля Профи». В 2025 году доля 33,33% перешла его дочери Ирине Коротковой, сообщает «Коммерсант».

"Кавказский узел" также писал, что антикоррупционный иск об изъятии имущества бывшего главы Лабинского района Кубани, а также его заместителя и бывшего силовика подала районная прокуратура в связи с коррупционными действиями.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
