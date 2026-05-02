00:57, 2 мая 2026

Короткий митинг провели профсоюзы по случаю 1 мая в Волгограде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волгограде профсоюзы провели короткий формальный митинг, пришедшие обсуждали проблемы цифровых ограничений, обнищание граждан и экологическую катастрофу на юге России.

Единственным первомайским митингом в Волгограде стала акция, организованная волгоградскими профсоюзами, носила название «Солидарность и единство». На площади перед Дворцом культуры профсоюзов в 10-00 мск собралось около 150 работников волгоградских предприятий (в основном сотрудников корпорации «Красный октябрь» и «Титан-Баррикады») и образовательных учреждений. В руках активисты держали профсоюзные флаги и плакаты: «Поддержим молодежь - передадим опыт, защитим ее права, обеспечим будущее», «Достойный труд, безопасное рабочее время, социальные гарантии, базовые права каждого работника». Звучали бравурная музыка и советские песни. О мероприятии корреспонденту "Кавказского узла" рассказал журналист Вячеслав Лемкус, который посетил акцию.

Участники подходили к человеку со списком, который стоял у фонтана, и отмечались

«Мероприятие было формальным, безыдейным и для многих вынужденным. Один мужчина пришел с семьей. Видимо, цель прогулки у них была иная. Тот гражданин своей супруге пояснил, что ему надо зайти отметиться на митинге, галочку в списке поставить. Действительно, участники подходили к человеку со списком, который стоял у фонтана, и отмечались», - рассказал Лемкус.

Он перечислил основные темы, которые обсуждали на митинге молодые люди. В частности, дискутировали на тему цифровых ограничений. «Участники акции выражали свое негодование: как теперь общаться с теми, кто за границей», - сказал журналист.

Среди членов профсоюза «Титан-Баррикады» журналист услышал обмен мнениями по поводу ареста миллиардов рублей у одного из олигархов. Речь шла об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова и аффилированных с ним лиц на сумму около 13 млрд руб. Недавно Волгоградский областной суд отклонил апелляционные жалобы по этому делу на ранее вынесенное судебное решение. «Удивлялись, мол, зачем нужно столько денег. Мы тут концы с концами еле сводим, собираем всем миром деньги на лечение детей, а власть предержащие купаются в деньгах», - рассказал Вячеслав Лемкус.

В сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей. В декабре Генпрокуратура подала второй иск об изъятии активов, принадлежащих Аслану Трахову, а также членам его семьи, юридическим лицам и предпринимателям - всего в иске 44 ответчика. 29 января Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил и второй иск.

Также в кулуарах обсуждались атаки БПЛА на город. Лемкус слышал разговоры о том, что курортный сезон в этом году и в последующее пятилетие будет сорван из-за экологических катастроф в Туапсе и в других районах Краснодарского края. Волгоградцы опасаются по поводу ситуации в родном городе.

Материалы о последствиях разливов мазута в Керченском проливе и в Туапсе собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

По словам Лемкуса, митинг продлился не более 30 минут. Выступила одна из лидеров Волгоградских профсоюзов. Она в кратком выступлении напомнила собравшимся о том, что «рабочий человек - основа общества», поблагодарила активистов за то, что они пришли на митинг со своими детьми, заметив при этом, что таким образом создается «преемственность поколений». Оратор пожелала скорейшего наступления мира. При этом, по словам Лемкуса, она не стала конкретизировать, в какой именно стране должен наступить этот мир. «После краткой речи профсоюзной бонзы выступил детский коллектив, митинг завершился, и сразу ветром всех сдуло. Опустела площадка в миг. Сложилось такое впечатление, что участники митинга - это те, кто делает карьеру на своих предприятиях по профсоюзной линии. Они явно пожертвовали своим временем в угоду своей карьере. Крайне куцый митинг у профсоюзов получился в этом году», - подытожил свой рассказ Вячеслав Лемкус.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

