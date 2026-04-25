Жители волгоградских станиц пожаловались на дороговизну переправу через Дон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Переправа через Дон в Иловлинском районе подорожала, местные жители отметили, что цены сильно сказываются на бюджете. Жалобы властям оказались тщетны: цены снижаться не будут, а строительство моста сочли нецелесообразным.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля 2026 года жители станиц Трехостровской и Новогригорьевской Иловлинского района выразили свою обеспокоенность по поводу удорожания переправы через Дон в два раза. Они считают, что подобный "шоковый" рост цен за услуги ГБУ "Волгоградавтодор" ухудшит качество их жизни и существенно снизит туристическую привлекательность природного парка "Донской". 1 апреля переправа прекратила работы, однако частный паром возобновил ее 16 апреля, а запуск "государственного" обещан 1 июня.

23 апреля корреспондент «Кавказского узла» получил из пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области ответ на официальный запрос по теме работы паромной переправы в Иловлинском районе. «Как пояснили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, тарифы на услуги по перевозке транспортных средств, зарегистрированных на физические лица, не менялись более 10 лет - с 2015 года, на юридические лица - с 2023 года. За это время многократно менялась цена на топливо, горюче-смазочные материалы, запчасти, услуги по обслуживанию подвижного состава с учетом возросших требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок», - говорится в ответе.

Корреспондент «Кавказского узла» 24 апреля вновь опросил жителей правобережья Дона. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает частные мнения опрошенных.

Бывшая глава Трехостровского сельского поселения, ныне сотрудница одного из Иловлинских предприятий Светлана Суркова подтвердила, что цены за переправу действительно долгое время не повышались. При этом они так и остались на уровне, установленном недавно как в Новогригорьевской, так и в Трехостровской. По словам женщины, на жалобы селян в органы власти ответы еще не получены, так как с момента их отправки не прошел еще установленный законом срок в один месяц. Суркова также подтвердила, что с 16 апреля возобновил свою работу «частный» грузовой паром у станицы Новогригорьевская. «Государственный» же паром не работает, «как минимум до 1 июня».

«Работы в поселении (Трехостровском) нет. Аптеки, больницы, магазины нормальные, даже почта теперь находятся на другом берегу (8-км в санатории "Качалинском"). Люди за полторы-две тысячи рублей переезжают на работу - и минус 500 рублей паром. Так где же поддержка государства, чтобы не так било по карману деревенских жителей? Мы фонтаны музыкальные строим, колеса обозрения возводим (в Волгограде), а деревня сидит без освещения - отключили за неоплату, пьет воду с Дона, а теперь ещё и не каждый может себе позволить выехать с поселения. Это так государство заботится о сельской местности? О каком подъёме сельского хозяйства может идти речь? Деревню уничтожают», - возмутилась Светлана Суркова.

Она предположила, что о проблемах жителей правобережья знают и в администрации района, и в аппарате губернатора. Она рассказала, что к ним приезжала несколько раз съемочная группа областного телевидения, появлялась информация о местных проблемах и в районных новостных каналах. «Или обманывают и перестали отслеживать обстановку? Просто забили на людей. Как один из замов нашего губернатора выразился однажды о волнениях деревенских жителей: «Погавкают и успокоятся»», - сказала женщина.

Суркова отметила, что дальнейшие свои действия будет планировать после получения ответов на жалобы. Ранее они поясняла, что у Новогригорьевской действительно работают два парома: один принадлежит ГБУ «Волгоградавтодор», а второй - частному предпринимателю (ИП Темергериев). По данным, предоставленным председателем думы Иловлинского района (она же глава Сиротинского поселения) Надеждой Воронковой, расценки за услуги переправ сейчас следующие: легковой автомобиль 150 рублей (до 1,5 тонн), 250 рублей (свыше 1,5 тонн), автоприцеп - 150 рублей, газель (микроавтобус) - 250 рублей, трактор - 400 рублей, грузовое автомобиль с прицепом - 1000 рублей.

Житель Иловлинского района Евгений Фролов рассказал о проблемах родственников, проживающих на правобережье в окрестностях станицы Новогригорьевской. «Скоро месяц будет, как моя тетка, инвалид второй группы и ветеран труда, не может попасть к врачам в районную больницу (ей нужно два раза в неделю у врачей наблюдаться), родственников в Иловле не может навестить, так как это стало дорого. Власти не собираются ей проезд компенсировать, а у родственников нет пока возможности ей помочь - сами копейки считают», - сказал он.

Супруга Евгения Алевтина сообщила, что у тети пенсия составляет 25 тысяч рублей. Большая часть средств уходит на лекарство, оплату коммунальных платежей и питание. Дети и сестра ее временно безработные. Тётя сама им помогает деньгами. По словам Алевтины, родственница, как пенсионерка, «особых льгот от государства не имеет», хотя является ветераном труда. Рост цен за переправу «ей компенсировать, похоже, никто не собирается». «Тётка попала в трудную жизненную ситуацию, как и остальные наши родственники. А тут еще единственная переправа через Дон подорожала. Да еще все боятся, что и ее опять закроют после очередной проверки надзорных органов. Кругом одни ограничения», - посетовала Алевтина.

Она намерена писать жалобы в надзорные органы (в прокуратуру и в Роспотребнадзор) после того, как активисты получат ответы из районной и областной администраций. Женщина также сообщила, что прошлогодняя кампания по проекту строительства моста через Дон в районе Новогригорьевской окончилась указанием властей на его нецелесообразность и на отсутствие денег в бюджете.

Зять Фролова, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что работает водителем грузового автомобиля в одном из предприятий райцентра. Мужчина напомнил, что во время отсутствия переправы через Дон, когда оба парома (и государственный, и частный) прекратили свою работу, он вынужден был жить в Иловле у коллег в общежитии. В Новогригорьевской у него семья, дети. Супруга временно не работает.

«Тогда (когда не работала переправа), понятно, каждый день кататься окружным путем в Новогригорьевскую и обратно в Иловлю было накладно. Пришлось три дня у друзей-товарищей кантоваться. Но я и сейчас в будни иногда у них ночую. Домой езжу только на выходные и в среду. Экономить приходится. Зарплата у меня в среднем выходит около 30 тысяч (рублей). Переправа туда-обратно - 300 рублей в день с моей легковушки. Ну, в месяц так от шести тысяч рублей получается только за переправу. Мы за коммуналку меньше отдаем», - рассказал водитель.

У волгоградского историка Андрея Кудинова родственники также проживают на правой стороне Дона в Иловлинском районе. Двое из них работают в коммунальной службе, один - «самозанятый», занимается сельским хозяйством.

«У них доходы в месяц в лучшем случае чуть больше 20 тысяч рублей получаются. Это же сельская местность. Там если ты не бюджетник, то можешь вообще без средств к существованию оказаться. Многие на огороде сидят. А тут еще цены на топливо и переправу взлетели. Кстати, туристические экскурсии в природный парк («Донской») из-за этого существенно подорожали. Знакомые гиды жаловались, что это уже на спросе сказывается», - сказал он.

Женщина, представившаяся Еленой, проживает в Новогригорьевской. Она подтвердила факт подорожания паромной переправы. «Да, как и обещали, паром частника стал работать. Но цены в два раза выше, чем зимой были. Для нашей семьи это накладно. Поездки в райцентр стали откладывать, реже будем ездить и в Волгоград. Бензин, тут вот еще переправа (подорожали). Одна поездка в областной центр может обойтись тысячи в три», - посетовала Елена. Женщина пояснила, что помимо посещения родственников, в Иловле и в Волгограде семья закупает еще продукты и лекарства.

Получить комментарии в ГБУ «Волгорадавтодор» и у предпринимателя Темергериева корреспондент не смог. Сайт Волгоградавтодора недоступен. Телефоны предприятия и предпринимателя Темергериева, имеющиеся в открытом доступе, также не отвечают.

Власти обязаны обеспечить доступность переправы

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с проблемой удорожания услуг за переправы на Дону в Иловлинском районе, отметил следующее: «Переправа через реку Дон в этом районе - единственная связующая дорога с внешним миром, власти обязаны обеспечить ее доступность».

При этом юрист сослался на статью 32 Федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Также юрист вновь указал на то, что донские переправы лежат «в сферах ответственности областной власти и Автодора» (Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 257-ФЗ).

«Понятно, что законным образом от уплаты за переправу освобождаются школьные автобусы, спецтранспорт: аварийно-спасательные службы федеральная почтовая служба, скорая помощь и прочее», - пояснил Сергей Иващенко.

Получение льгот при пользовании переправами через реки для физических «частных» лиц регулируется Правилами предоставления транспортных услуг на внутрироссийских автомобильных, железнодорожных, речных и воздушных линиях общего пользования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года №55. «В каждом конкретном случае нужно смотреть, доступны ли льготы гражданам. В данном случае это должны определять чиновники районной и областной администраций. Всем, кому нужны такие льготы, нужно обращаться с заявлениями в органы власти», - посоветовал Сергей Иващенко.