Аналитики оценили последствия исключения из Конституции Кабардино-Балкарии норм о территориальной целостности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исключение из Конституции Кабардино-Балкарии положений о гарантиях целостности и территориальной неприкосновенности может привести к тому, что у федерального центра будет возможность менять границы республики в одностороннем порядке, без учета мнения ее властей и сложившихся исторических особенностей, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", ранее правозащитники выступили против поправок в Конституцию Кабардино-Балкарии. Исключение из Конституции республики положений о гарантиях целостности и территориальной неприкосновенности, а также о полномочиях главы Кабардино-Балкарии по сохранению территориальной целостности республики ставит под угрозу будущее республики, заявили они.

3 июня 2026 года парламент Кабардино-Балкарии принял к рассмотрению протест, внесённый прокуратурой республики в конце марта текущего года. Речь идёт об исключении частей 2 и 3 статьи 5 1 , а также частей 1 и 2 статьи 78 и части 1 статьи 80 2 Конституции Кабардино-Балкарии.

Официальной реакции властей на обращение правозащитников, выступивших против поправок в Конституцию Кабардино-Балкарии, пока не последовало, рассказал член движения "За права человека в Кабардино-Балкарии" Заур Шокуев.

"Но сначала должна быть создана рабочая группа в ответ на протест прокурора региона, потребовавшего привести местную Конституцию в соответствие с федеральным законодательством. В ее состав войдут представители главы Кабардино-Балкарии, прокуратуры и управления Минюста РФ по Кабардино-Балкарии. Как заявил прокурор республики Хабаров, генеральной прокуратурой поручено прокуратуре Кабардино-Балкарии внести акты реагирования на приведение в соответствие с Конституцией России неконституционных норм Кабардино-Балкарии", – рассказал Шокуев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что удивлён тем, что именно в Кабардино-Балкарии озаботились положениями о гарантиях целостности и территориальной неприкосновенности. "Аналогичные поправки были внесены несколько лет назад в Татарстане и Дагестане, насколько мне известно. В Чечне, действительно, эти пункты в Конституции остались, пока еще", – отметил Шокуев.

Вопрос не в том, что имеют место спорные территориальные вопросы с соседними республиками. Подписанты выражают опасение, что с принятием этих поправок у федерального центра будет возможность по своему усмотрению менять границы республик в одностороннем порядке, без учета их мнения и сложившихся исторических особенностей, пояснил аналитик.

"Северокавказский регион – один из самых густонаселённых, где земельный вопрос стоит особенно остро. И вообще, республика как государственное образование в составе федерации лишается своего конституционного права сохранять целостность своей территории", – пояснил Шокуев.

Он также отметил, что сепаратистские тенденции в республике сейчас неактуальны.

Удивление тем, что именно в Кабардино-Балкарии вызвали протест прокуратуры положения о территориальной целостности границ субъекта, выразил также историк Заур Кожев. "Не могу сказать, почему начали с Кабардино-Балкарии. Но почему не может быть в Конституции таких положений? По Конституции Кабардино-Балкарии – это форма государственного самоопределения кабардинцев и балкарцев в рамках федерации", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он тоже подчеркнул, что в республике сепаратистских настроений нет. "Да и с соседями никаких территориальных споров не было даже в 90-е", – подчеркнул Кожев.

Границы административных и политических образований, установленные в годы СССР, всегда являются потенциально конфликтогенными, отметил на условиях анонимности один из российских кавказоведов.

"Потому что в советское время границы нарезались, вы же видите, каким образом. Это постоянные и вечные конфликты, не только между автономными республиками, а вообще между странами, ставшими независимыми", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пока есть лишь гипотетические опасения, что к Кабардино-Балкарии могут возникнуть претензии от соседей. "Но это если фантазию включать, то могут быть и претензии от других тоже. Есть концепции единого Карачаево-Балкарского народа. Однако следует сказать, что таких серьезных претензий пока не озвучивается. Это все где-то обсуждается. И к самой Кабардино-Балкарии претензий нет", – пояснил он.

Кавказовед тоже указал на отсутствие сепаратистских настроений в республике.

"Сейчас само время этнических движений прошло. Вы посмотрите, как гремели этнические движения в 90-е годы. Сейчас ничего нет. Помимо этого, все-таки идут последствия реисламизации, которая начиналась одновременно в 90-е и 2000-е годы. И теперь все-таки у людей больше исламского, нежели этнического. Люди меньше думают об этническом", – сказал аналитик.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.