Акция в поддержку Мовлаева прошла в Вене

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Активисты провели в Вене акцию в поддержку уроженца Чечни Мансура Мовлаева. Они обратились к властям Казахстана с просьбой не экстрадировать его.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня Мансур Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию, а 6 июня – о том, что в Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении его родители. 14 июня Мовлаев пожаловался на нарушение его прав в СИЗО.

Группа активистов провела в Австрии акцию в поддержку Мансура Мовлаева. Акция прошла около посольства Казахстана в Вене, ее участники призвали к уважению основополагающих принципов международного права и защиты прав человека, сказано в сообщении, опубликованном 14 июня на странице группы поддержки Мовлаева в Instagram*.

"Мы призываем власти Республики Казахстан проявить свою преданность истине, правосудию и международным обязательствам, которые они приняли", – сказано в описании публикации.

К посту прикреплен ролик, на котором показаны участники акции. "Казахстан, мы просим вас, не выдавайте Мансура Мовлаева России", – сказал на видео один из участников акции.

"Весь мир и всё мировое сообщество следит за судьбой Мансура Мовлаева. Казахстан должен выбрать сегодня правильную сторону – сторону верховенства права", – сказала на кадрах ролика другая участница акции.

"Свободу Мансуру Мовлаеву! Потому что человеческая жизнь стоит того, чтобы за нее бороться", – подчеркнул на видео еще один участник акции.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца – до июля.

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