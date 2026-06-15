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06:57, 15 июня 2026

Мансур Мовлаев сообщил о нарушении его прав в СИЗО

Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Мансур Мовлаев рассказал, что один из сотрудников СИЗО в Казахстане, где Мовлаев находится в ожидании решения по делу об экстрадиции, периодически оскорблял его, угрожал и оказывал психологическое давление.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня Мансур Мовлаев сообщил, что его брата Зелимхана похитили в Чечне и подвергли насилию, а 6 июня – о том, что в Чечне были насильно увезены в неизвестном направлении его родители. Похищение родных Мовлаева вписалось в тренд борьбы с критиками властей Чечни.

Мансур Мовлаев написал своим адвокатам письмо, в котором пожаловался на нарушение его прав в СИЗО Алматы. Письмо 14 июня опубликовано на странице Мовлаева в Instagram*.

"[Один из сотрудников СИЗО] неоднократно позволял себе провокационные и оскорбительные высказывания, затрагивал вопросы моей национальности, подчёркивал, что я являюсь "чужим", а также допускал угрозы и психологическое давление", – написал Мовлаев.

Он отметил, что этот сотрудник неоднократно заходил в его камеру, отключая видеорегистратор, чем нарушил установленный порядок. "Прошу компетентные органы провести проверку изложенных фактов, а также по возможности ограничить контакты данного сотрудника со мной", – отметил Мансур Мовлаев.

Многие заключённые и сотрудники учреждения знают о ситуации, в которой оказался Мовлаев, о риске экстрадиции и о том, через какие испытания ему пришлось пройти, сказано в письме. "Уже более года я лишён возможности общаться со своими родителями и близкими людьми, поэтому моральная поддержка со стороны окружающих имеет для меня большое значение", – подчеркнул Мовлаев.

Этот пост на странице Мансура Мовлаева в Instagram*, на которую подписаны 6216 пользователей, 06.55 мск 15 июня набрал 124 отметки "Нравится" и 18 комментариев. Большая часть их авторов возмутилась поведением сотрудника СИЗО.

На 06.55 мск на сайтах МВД Казахстана, комитета уголовно-исполнительной системы Казахстана, прокуратуры Алматы и генпрокуратуры Казахстана нет комментариев относительно жалобы Мансура Мовлаева на нарушение его прав в СИЗО.

Напомним, Мансур Мовлаев в 2022 году был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В мае 2025 года Мовлаев был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать его российским силовикам. Защита оспорила это решение. В феврале Верховный суд Казахстана приостановил исполнение решения о выдаче Мовлаева до окончательного рассмотрения его ходатайства об убежище. Правозащитники и активисты сочли взаимосвязанными это решение и обращение Мовлаева в Комитет по правам человека ООН, который в феврале призвал власти Казахстана приостановить экстрадицию Мовлаева до рассмотрения этого обращения. 8 мая суд в Алматы продлил экстрадиционный арест на два месяца – до июля.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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Автор: "Кавказский узел"

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