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14:12, 15 июня 2026

Азербайджанский оппозиционер Раджали приговорен к 1,5 годам заключения

Алихан Раджабли. Фото: https://www.facebook.com/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член Масаллинской районной организации оппозиционной партии Народного фронта  Азербайджана (ПНФА) Алихан Раджабли приговорен к 1,5 годам лишения свободы по делу о наркотиках. Соратники заявили о фальсификации обвинения, приговор будет обжалован в суде.

Как писал «Кавказский узел», Член Масаллинской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Алихан Раджабли был задержан 7 января 2026 г. местной полицией, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе партии. Ему предъявили обвинение по статье 234.1 (Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров) УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

Раджабли по итогам судебного разбирательства получил 1,5 года реального срока лишения свободы. Такой вердикт вынес ему 12 июня Масаллинский районный суд Азербайджана, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ПНФА. 

«Алихан Раджабли был арестован и осужден за критику правительства. Следствие и суд над ним не были объективными. Достоверных доказательств использования ими наркотиков не было представлено. Доказательства были сфабрикованы. Против него свидетельствовали сами же полицейские задержавшие его. ПНФА солидарна с Алиханом Раджабли и требует его освобождения, как и все других активистов партии, арестованных за свободное выражения мнений и оппозиционную деятельность, а также всех граждан, оказавшихся в заключении из-за критики властей», - сказал представитель ПНФА, не пожелавший публиковать свое имя. Он отметил, что на приговор будет подана апелляция.

Сотрудник Масаллинского районного суда подтвердил информацию о приговоре Раджабли.

«Член Масаллинской районной организации партии Народного фронта Азербайджана Алихан Раджабли арестован по клеветническому обвинению. Его арестовали по пресловутому обвинению в незаконном обороте наркотиков, по которому часто отправляют за решетку оппозиционеров, и членов партии Народного фронта. Истинная причина ареста Алихана Раджабли – его политическая деятельность и активность в социальных сетях», - ранее сказал корреспонденту «Кавказского узла» член Высшего меджлиса молодежного комитета ПНФА Орхан Бахыш.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

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