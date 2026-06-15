Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована за дискредитацию армии

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Суд в Нальчике оштрафовал Сабину Балкарову, признав ее виновной в дискредитации армии.

Силовики в Кабардино-Балкарии составили материал о дискредитации армии в отношении местной жительницы Сабины Балкаровой, и направили дело в суд. Нальчикский городской суд признал Балкарову виновной в дискредитации армии и оштрафовал ее, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

При этом в материалах дела не указано на какую сумму оштрафована Балкарова, а также не приведены детали по ее делу.

Комментариев от Сабины Балкаровой или ее представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике ранее оштрафовал на 30 тысяч рублей Кирилла Котлярова, посчитав его комментарии в Telegram дискредитирующими армию.

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