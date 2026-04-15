Отсутствие переправы через Дон обеспокоило жителей станицы в Волгоградской области

Паромная переправа через Дон в окрестностях станицы Новогригорьевской не работает четвертый день. «Государственный» паром в ремонте, «частный» паром закрыт надзорными органами. Депутат районной думы обнадежил местное население — частный паром возобновит работу 16 апреля, «государственный» - 1 июня.

Как писал "Кавказский узел" в январе 2024 года несколько сел Иловлинского района во время ледохода лишились короткого транспортного сообщения с райцентром и Волгоградом, пожаловались местные жители в видеообращении к Путину и попросили помочь в решении проблемы. В начале апреля 2026 года жители станиц Трехостровской и Новогригорьевской Иловлинского района выразили свою обеспокоенность по поводу удорожания переправы через Дон в два раза. Они считают, что подобный «шоковый» рост цен за услуги ГБУ «Волгоградавтодор» ухудшит качество их жизни и существенно снизит туристическую привлекательность природного парка «Донской».

Станичники посетовали на невозможность добраться до райцентра

Житель Иловлинского района Евгений Фролов 15 апреля сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что под Новогригорьевской у него проживают тетка-пенсионерка и зять. В этой зоне действуют две переправы через реку Дон, которые связывают станичников и ближайшие хутора с «большой землей» (райцентром Иловлей и Волгоградом). По словам мужчины, с 1 апреля прекратил работу паром, принадлежащий ГБУ «Волгоградавтодор», который местные называют «государственным». Цены на перевозку на втором «грузовом» пароме, принадлежащем частному лицу, по свидетельству Фролова, взлетели сразу вдвое. Например, перевозка легкового автомобиля выросла с 80 до 150 рублей. Но и этот паром «встал».

«С 13 апреля некий надзорный орган воспретил его работу. Ну и станичники оказались отрезанными от большой земли. И в первом, и во втором случае непонятно, когда паромы возобновят работу. Никто людям ничего не объясняет», - возмутился Евгений.

Фролов рассказал журналисту, что его зять работает в Иловле водителем грузовика. Когда переправа перестала работать, мужчина временно поселился у друзей в общежитии в Иловле, домой к семье он пока не ездит. А тетка не может навещать внуков и посещать поликлинику.

«Зять надеется на то, что переправу скоро откроют и можно будет ездить после работы домой — к семье, к детям. А у тетки инвалидность второй группы — она должна у районных врачей наблюдаться. Это вопрос жизни и смерти», - сказал Евгений.

«Вот говорят все, мол, люди (станичники) сами виноваты — жаловались на паромщиков. И вот их и закрыли. Но жалобы были по делу: паромы старые, ломались часто, насыпь и подъезды к паромам надо было обновлять. Их надо было в текущем порядке исправлять, а не закрывать сразу оба парома. И цены за переправу надо оставить прежнюю. Для многих такие расценки не по карману. Это не город. Это ж сельская местность. Тут люди с трудом концы с концами сводят», - сказал краевед Андрей Кудинов, родственники которого также проживают на правой стороне Дона.

Женщина, представившаяся Еленой, проживает в Новогригорьевской. Она подтвердила, что переправа подорожала.

«Говорят, скоро снова начнет работать частный паром. Но он будет уже монополистом. Представляю, какие там будут цены. Мы в прошлом году собирали подписи под обращением к обладминистрации с просьбой построить у нас мост через Дон. Но тогда получили ответ — денег нет и долго не будет. Терпите», - посетовала Елена.

Бывшая глава соседнего с Новогригорьевской Трехостровского сельского поселения, ныне сотрудница одного из иловлинских предприятий Светлана Суркова пояснила корреспонденту «Кавказского узла», что у Новогригорьевской действительно работают два парома: один принадлежит ГБУ «Волгоградавтодор», а второй — частному предпринимателю (ИП Темергериев).

«Вот частника и прикрыли. Частника оштрафовали, а государственный паром закрыли на ремонт. И да, остались (жители Новогригорьевской и ближайших хуторов, около 1,5 тысяч человек, - прим. "Кавказского узла") без переправы. Теперь большой круг давать надо через в Клетский район. Объезд километров 300-400, либо через Трехостровской паром и степями, если погода сухая», - сказала Светлана.

Суркова также предположила, что частный предприниматель может существенно поднять расценки за возобновленную переправу, «так как будет работать один». На рост цен может повлиять и факт того, что предпринимателя прокуратура оштрафовала на 500 тысяч рублей, предположила женщина. Суркова также заявила, что переправу у Трехостровской, которая дублирует переправы у Новогригорьевской, закрывать, скорее всего, не будут.

«У нас физически не смогут закрыть. Другой возможности выбраться или попасть в станицу (Новогригорьевскую) больше нет. Только по степям, вкруговую и то, только те, кто дорогу знает. Интернета нет. Навигатор не показывает, а по степи "сто дорог-сто путей". Мне доводилось в половодье выезжать вкруговую и то, в колонне, с сопровождением», - рассказала Суркова.

Депутат назвала сроки возобновления работы паромов

Корреспондент «Кавказского узла» связался с председателем думы Иловлинского района (она же глава Сиротинского поселения) Надеждой Воронковой. Депутат сообщила, что 16 апреля «частная» грузовая переправа у станицы Новогригорьевской возобновит свою работу. Она также сообщила, что предприниматель Темергериев не был оштрафован - «не за что». Надежда сообщила расценки за услуги этой переправы. Они остались теми же, что и при последнем удорожании: легковой автомобиль - 150 рублей (до 1,5 тонн), 250 рублей (свыше 1,5 тонн), автоприцеп — 150 рублей, газель (микроавтобус) 250 рублей, трактор — 400 рублей, грузовой автомобиль с прицепом 1000 рублей.

«На 50 рублей всего подняли расценки. Кстати, на частной переправе скорая помощь, школьные автобусы, пожарные машины — все ездят бесплатно», - пояснила депутат.

Воронкова также рассказала, что «государственный» автодоровской паром проходит техническое освидетельствование и (капитальный) ремонт.

«Так положено. Время подошло. Планируют паром вернуть обратно 1 июня. А там не знаю», - пояснила Надежда Воронкова.

Получить комментарии в ГБУ «Волгорадавтодор» и у предпринимателя Темергериева не удалось. Ранее редакция «Кавказского узла» направила в пресс-службу аппарата губернатора Волгоградской области запрос на получение информации по поводу причин резкого роста тарифов на переправу через реку Дон. Но ответа до сих пор нет.

Юрист назвал ответственных за работу переправ

Юрист Сергей Иващенко, ознакомившись с ситуацией в станице Новогригорьевской, перечислил основные вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения, которые должны решать районные и местные власти. При этом юрист сослался на статью 32 Федерального закона №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Иващенко признал, что донские переправы лежат «в сферах ответственности областной власти и Автодора».

«Но и местные власти должны отслеживать проблемы переправ через Дон и держать руку на пульсе. С переправами связаны, например, такие вопросы, как обеспечение безопасности на водных объектах, обеспечение доступности тех же инвалидов и школьников к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, доступность пожарных бригад с «большой земли» - а мы помним о ландшафтных пожарах в природном парке «Донской». Станичные пожарные без помощи иловлинских коллег с ними точно не справятся. Опять же снабжение отрезанных от «большой земли» поселков топливом, медикаментами, продуктами питания. Это все лежит в зоне ответственности районных властей», - пояснил Сергей Иващенко важность обеспечения бесперебойной работы паромных переправ на Дону.

По его словам, если переправа не возобновит работу 16 апреля или будет вновь закрыта, юрист предложил местным жителям писать жалобы сначала в ГБУ "Волгоградавтодор" и в районную администрацию.

"Если первые жалобы не возымеют действия, нужно отправлять заявления в прокуратуру и в Роспотребнадзор, так как единственная переправа через Дон весьма важна в плане обеспечения безопасности местных жителей и их качества жизни", - посоветовал Сергей Иващенко.