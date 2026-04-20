Кавказский узел

14:49, 20 апреля 2026

Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы получила запрет на выезд из страны. Она считает его неправомерным, поскольку иск против в порядке частного обвинения еще не принят судом в производство. Она считает, что ее права ограничивают из-за правозащитной деятельности.  

Как писал "Кавказский узел", жена осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы стала обвиняемой в клевете. Уголовное преследование женщины начато по заявлению человека, признанного потерпевшим по делу ее мужа.

11 марта суд в Баку приговорил к 12 годам лишения свободы директора Института политического менеджмента, политолога Азера Гасымлы. Подсудимый категорически отверг обвинение в вымогательстве и заявил, что арестован из-за своей общественно-политической деятельности и критических публикаций. Адвокаты назвали дело сфабрикованным.

Супруга осужденного в Азербайджане политолога Азера Гасымлы Самира Гасымлы не смогла уехать из Азербайджана. В Бакинском аэропорту ей было заявлено о том, что МВД ввело ей запрет на выезд из страны. «У меня 20 апреля планировалась поездка в Европу. Но сегодня утром меня не выпустили из страны. Мне заявили, что МВД ввело запрет на выезд из страны», - сказала Гасымлы корреспонденту «Кавказского узла».

Она считает это давлением на нее в связи с защитой прав своего мужа и других политзаключенных. «Против меня подана жалоба в порядке частного уголовного обвинения. Но что интересно, суде еще не принял ее в производство – подготовительное заседание назначено на 24 апреля, а мне уже ввели запрет», - сказала Гасымлы, добавив, что пойдет на процесс с адвокатом.  

Она отметила, что ее деятельность по защите прав мужа и других политзаключенных вызывало недовольство властей. «Моя деятельность велась не только внутри страны, но и на международных площадках и это вызвало у властей недовольство и раздражение. Гурбанали Юсифов, который оклеветал моего мужа, теперь используется как инструмент и против меня», - сказала Гасымлы. Она отметила, что жалоба связана с публичными выступлениями в защиту мужа и несостоятельности обвинений Гурбанали Юсифова в адрес ее мужа.

8 декабря 2024 года Азер Гасымлы был задержан по подозрению в вымогательстве у человека, который был должен ему деньги. В материалах дела утверждается, что политолог одолжил деньги Гурбанали Юсифову и его семье, а потом требовал вернуть одолженные средства. Юсифов в суде не смог пояснить утверждения из собственных заявлений о том, что Гасымлы якобы настраивал его "против государственности". 

Самира Гасымлы не исключает вероятность того, чтобы судебная жалоба против нее была инициирована с целью ограничить ее правозащитную деятельность и не позволять участвовать в международных мероприятиях, покольку по уголовной статье "Клевета" предусматривается наказание до 6 месяцев лишения свободы.

Она сообщила, что предварительное заседание по апелляционной жалобе ее мужа состоялось 13 апреля. Однако суд не удовлетворил ходатайств защиты по рассмотрению жалобы с проведением частичного повторного судебное следствия. 

Бакинский юрист, не пожелавший публиковать свое имя, указал на неправомерность ограничения прав лица, который еще не находится в статусе обвиняемого. «До тех, пор пока суд не принял жалобу в порядке частного обвинения в производство, ответчик не считается обвиняемым лицом и потому его права никак не могут быть ограничены”, - сказал юрист корреспонденту “Кавказского узла”.

По его словам, в связи с системой “Электронный суд”, уведомления ответчикам теперь приходят по смс.  Сам ответчик либо в суде, либо по электронной системе может ознакомиться с сутью жалобы.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

