Ученый рассказал об исследовании еврейского кладбища в Азербайджане

Горско-еврейское кладбище в поселке Красная Слобода исследовали российские ученые, самое раннее надгробие на нем датируется началом XIX века. Жители поселка рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются, в частности, о финансовых и коммунальных проблемах.

Горские евреи - еврейская этнолингвистическая группа (община). Проживают в основном в Азербайджане и Дагестане. Самоназвание горских евреев — джухур. Основными центрами концентрации горских евреев являются: в Азербайджане — Баку и город Куба (где большинство горских евреев проживает в предместье Красная Слобода); в Дагестане — Дербент, Махачкала и Буйнакск, отмечается в материале "Горские евреи", размещенном на сайте Электронной еврейской энциклопедии.

В рамках прошедшего 15 апреля в Институте востоковедения РАН в Москве заседания семинара по изучению еврейской цивилизации под руководством Льва Городецкого и Евгении Смагиной сотрудник Отдела языков народов Азии и Африки ИВ РАН Михаил Васильев выступил с докладом, посвященным исследованию горско-еврейского кладбища в Губе (Азербайджан), передает корреспондент "Кавказского узла".

Васильев отметил, что Губа наряду с Дербентом является центром, где общины горских евреев существуют несколько сотен лет до настоящего момента. Он рассказал, что община возникла в середине - второй половине XVIII века за счет переселения в Губу евреев из других аулов и городов, в дальнейшем составивших поселение, известное как Еврейская Слобода, а затем как Красная Слобода. Тогда же возникло и кладбище. «Община евреев в Губе давно привлекала внимание исследователей, но они в первую очередь интересовались самой общиной, а не кладбищем», - отметил Васильев.

По его словам, сейчас кладбище состоит из трех участков - Нижнего, Среднего и Верхнего и включает около 3 000 могил, датируемых с XIX века и до настоящего времени. Активное изучение кладбища началось в 1990-х. Так, в 1991 году там побывала известный эпиграфист Наталья Кашовская, в 1994-1995 – экспедиция Центра еврейских исследований Иерусалимского университета, в 2019 - израильский эпиграфист Меир Говер.

Однако, как отметил докладчик, никто их них не ставил задачу изучения всего некрополя, фиксировались лишь наиболее интересные мацевы (могильные плиты). «Первой попыткой сделать это была состоявшаяся в августе прошлого года экспедиция Центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке благотворительного фонда СТМЭГИ (международный благотворительный фонд СТМЭГИ - прим. "Кавказского узла") До этого, в 2018-2020 годах экспедиции «Сэфера» при поддержке фонда СТМЭГИ описали 12 небольших еврейских кладбищ в южном Дагестане. Все усилия экспедиции были сосредоточены на центральном участке, как на самом большом. Тремя основными направлениями работы были фиксация данных с памятников, фотосъемка, в том числе и фотосъемка эпитафий, а также обмер и описание физических параметров памятников», - рассказал Васильев.

За две недели участок площадью в семь гектаров был полностью описан, было выявлено около 1200 надгробий. Самое ранее из них датируется 1806 или 1807 годом. При этом экспедиция опровергла заявления Меира Говера, якобы обнаружившего на кладбище нескольких надгробий XVIII века, четко передатировав их серединой XIX века. «В ходе исследований выяснилось, что кладбище заполнялось снизу-вверх по рельефу, а потом уже начало расти на запад и на восток, где расположены другие два участка. Наиболее ранние захоронения - у самой южной границы кладбища, прямо у хозяйственных построек и огородов. Возможно, что какое-то количество более ранних могил перестало существовать в результате хозяйственной деятельности», - заявил Васильев.

Он также рассказал, что памятники изготовлялись либо из ракушечника, либо из горных валунов. Если на первых, благодаря мягкости камня, можно было делать достаточно красивую резьбу, то на валунах обычно удавалось вырезать лишь эпитафию. С другой стороны, та же мягкость приводила к большей эрозии памятников из ракушечника, в то время как эпитафии на валунах сохранялись лучше.

Васильев также отметил, что удалось проследить определенную эволюцию памятников с постепенным усложнением резьбы в второй половине XIX века. Следующие существенные изменения датируются периодом Гражданской войны, когда происходит резкое упрощение форм памятников и появляются надписи на русском языке. Тогда же появляются надгробия горизонтального типа. С 50-х годов ХХ века наблюдается наибольшее многообразие форм памятников: с витыми колонами, стрельчатыми арками и т.д. И, наконец, в конце ХХ века появляются памятники из мрамора и диорита, но, одновременно, происходят и попытки стилизации памятников под прошлое.

Если говорить о языке надписей на надгробиях, то до начала ХХ века там безусловно царил иврит. В 1912 появляется первая русская надпись. В дальнейшем русскоязычных надписей становится все больше и к 1950-м года на иврите остаются лишь имя и дата смерти. В последнее время встречаются (хотя и очень ограниченно) вставки в эпитафиях на азербайджанском языке и языке джуури, но это буквально единичные случаи.

Если говорить об информации, размещавшейся в эпитафиях, то наиболее часто, по словам Васильева, там указывался возраст, семейное положение, наличие детей, реже присутствует указание на профессию или род деятельности и происхождение и данные об образовании, еще реже писалось об обстоятельствах смерти (здесь Васильев рассказал об эпитафии, увековечивавшей грустную историю одной семьи - сначала была убита мать с тремя детьми, а через некоторое время погибли отец и еще один сын).

Васильев также рассказал, что после обработки материалов экспедиции, проводившейся с октября по март, они в настоящее время готовятся к публикации онлайн.

Жители Красной Слободы рассказали о трудностях жизни в поселке

Житель поселка Красная Слобода, где, собственно, и живут горские евреи, говоривший на условиях анонимности, отметил, что еврейская община в поселке очень активна. «Они проводят шабаты, организуют праздники, куда собирается до 100 человек, проводят занятия по изучению Торы», - рассказал он 19 апреля корреспонденту "Кавказского узла", заметив, что, даже несмотря на это, население поселка сокращается.

«Первая причина - финансовая: здесь сложно найти работу, зарплаты не конкурируют с российскими. Сложности с условиями жизни – иногда отключается электричество, есть проблемы с газом, который, кстати, используется еще и для отопления. Большая проблема с водой – после повреждения труб некоторое время назад из кранов часто льется грязная, мутная вода и приходится ждать, пока она отстоится. Третья причина – образование: в России оно лучше, чем здесь», - подчеркнул житель поселка.

Еще один уроженец Красной Слободы, также говоривший на условиях анонимности, отметил, что в Красной Слободе продолжают жить горские евреи, хотя их количество уменьшилось. «У нас работает синагога, при поддержке фонда СТМЭГИ открылся музей горских евреев», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", подтвердив, что люди продолжают уезжать главным образом по экономическим причинам.

«Формально в Слободе живут 3000 человек, но на самом деле значительно меньше. В основном сейчас большую часть года остаются старики и дети, родители приезжают на лето и до осенних праздников, а потом уезжают в Россию, Израиль или еще куда-то, где они работают. Впрочем, свои дома они сохраняют», - отметил он. Уроженец Красной Слободы также отметил, что кладбище, на котором в 2025 году работали ученые, продолжает использоваться.