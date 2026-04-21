Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Евгений Арсюков и Вадим Кияшкин из Жирновского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1763 бойцов из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1761 бойца из Волгоградской области.
В военной операции погиб Евгений Арсюков, 1989 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Жирновского района.
Вчера, 20 апреля, администрация сообщила о смерти Вадима Кияшкина, 1986 года рождения, который также погиб в зоне боевых действий. Подробности биографии обоих бойцов в публикациях не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1763 бойцов из Волгоградской области.
В предыдущий раз о смерти бойца из Жирновского района стало известно 13 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Андрей Баранник.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
