Ученые заметили прогресс в восстановлении морского дна Анапы

Восстановление дна Черного моря после разлива мазута "идет хорошими темпами", заявил ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 16 апреля на пляжах Анапы зафиксированы случаи выброса нефтепродуктов. Места выбросов локализованы, собрано 247 тонн загрязненного грунта, вывезено 229 тонн, отчитался оперштаб Кубани.

10 апреля пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, было обнаружено в 11 километрах от берега. Оно обработано сорбентом, с поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное украинскими беспилотниками за пределами территориальных вод России, сообщили власти Кубани.

Нефтяное пятно площадью в 10 тысяч квадратных метров зафиксировано в полутора милях от порта Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля. Размер пятна был определен по спутниковому снимку, сделанному 19 апреля, отчитался сегодня Оперативный штаб Краснодарского края. В реке Туапсе, куда после атаки 16 апреля также попали нефтепродукты, разлив локализован, рапортовали чиновники.

Четвертая экспедиция “Сколтеха” и Института океанологии РАН начала работу в устье реки Можепсин, чтобы определить динамику восстановления экосистемы после разлива мазута в декабре 2024 года.

Специалисты собирают образцы донных отложений, которые впоследствии будут изучаться в Москве. Длительные наблюдения за пробами в лабораторных условиях позволят спрогнозировать, как скоро последние последствия загрязнения моря “будут уже неразличимы”, заявил морской биолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников.

По словам ученого, сейчас на дне Черного моря существует хорошо развитые сообщества микроорганизмов, в том числе микроводорослей, а также макробентоса - моллюсков, ракообразных и червей.

“Как только мазут убрали, жизнь начала восстанавливаться, и сейчас восстановление идет хорошими темпами”, - приводит его слова Telegram-канал оперштаба.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

