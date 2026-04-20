Кавказский узел

20:47, 20 апреля 2026

Ученые заметили прогресс в восстановлении морского дна Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восстановление дна Черного моря после разлива мазута "идет хорошими темпами", заявил ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН.

Как писал "Кавказский узел", с 11 по 16 апреля на пляжах Анапы зафиксированы случаи выброса нефтепродуктов. Места выбросов локализованы, собрано 247 тонн загрязненного грунта, вывезено 229 тонн, отчитался оперштаб Кубани.

10 апреля пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, было обнаружено в 11 километрах от берега. Оно обработано сорбентом, с поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное украинскими беспилотниками за пределами территориальных вод России, сообщили власти Кубани.

Нефтяное пятно площадью в 10 тысяч квадратных метров зафиксировано в полутора милях от порта Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля. Размер пятна был определен по спутниковому снимку, сделанному 19 апреля, отчитался сегодня Оперативный штаб Краснодарского края. В реке Туапсе, куда после атаки 16 апреля также попали нефтепродукты, разлив локализован, рапортовали чиновники.

Четвертая экспедиция “Сколтеха” и Института океанологии РАН начала работу в устье реки Можепсин, чтобы определить динамику восстановления экосистемы после разлива мазута в декабре 2024 года. 

Специалисты собирают образцы донных отложений, которые впоследствии будут изучаться в Москве. Длительные наблюдения за пробами в лабораторных условиях позволят спрогнозировать, как скоро последние последствия загрязнения моря “будут уже неразличимы”, заявил морской биолог, ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. 

По словам ученого, сейчас на дне Черного моря существует хорошо развитые сообщества микроорганизмов, в том числе микроводорослей, а также макробентоса - моллюсков, ракообразных и червей. 

“Как только мазут убрали, жизнь начала восстанавливаться, и сейчас восстановление идет хорошими темпами”, - приводит его слова Telegram-канал оперштаба.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

События
15:49, 20 апреля 2026
Боец из Ростовской области убит на Украине
13:51, 20 апреля 2026
Два разлива нефти зафиксированы после атаки дронов в Туапсе
07:56, 20 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
06:58, 20 апреля 2026
Человек погиб в Туапсе при атаке беспилотников
00:58, 20 апреля 2026
Следствие попросило арестовать двух сторонников Карапетяна
22:58, 19 апреля 2026
1
 Протесты в центре Тбилиси продолжаются 508-й день подряд
Все события дня
Новости
Затопленный участок. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:57, 20 апреля 2026
Два садоводческих товарищества подтоплены на Кубани
01:59, 19 апреля 2026
Три дома повреждены в Ейске во время атаки БПЛА
04:59, 18 апреля 2026
Мать Максима Овчинникова потребовала сообщить о местонахождении сына
01:56, 18 апреля 2026
Продлен домашний арест бывшему кубанскому полицейскому по делу "Базы"
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:43, 17 апреля 2026
Уроженец Ейска получил срок за сообщения на украинском языке
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники акции с требованием обеспечить современные методы лечения детей с миодистрофией Дюшенна. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1736910411041835&set=pcb.1736910491041827 Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
20 апреля 2026, 18:49
Родители детей с миодистрофией Дюшенна пожаловались на запрет установить палатки в Тбилиси

Самира Гасымлы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
20 апреля 2026, 14:49
Супруге критика властей запрещен выезд из Азербайджана

Самвел Карапетян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/samvel-karapetyan-nachal-process-otkaza-ot-vseh-grazhdanstv-pomimo-armyanskogo
17 апреля 2026, 19:09
Домашний арест Самвела Карапетяна продлен на три месяца

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697
17 апреля 2026, 16:31
247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
