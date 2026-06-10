Глава Туапсе заявил о готовности к открытию 66 пляжей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Туапсе этим летом примут отдыхающих 66 пляжей, в том числе 15 мест общего пользования, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Как писал "Кавказский узел", от нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Было анонсировано открытие 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге. На пляж "Приморский" в Туапсе выбросило боны в мазуте, а пляж бывшего пансионата "Весна" не очищен от мазута, несмотря на объявленное властями открытие курортного сезона.

Глава Туапсе Сергей Бойко сообщил 9 июня в своем телеграм-канале о том, что этим летом в округе "гостей примут 66 пляжей". Он добавил, что из этих пляжей 15 - места общего пользования. Для этих территорий разработаны паспорта безопасности.

На пляжах не будет нелегальной торговли и оказания услуг, причем особое внимание касается продажи алкоголя. На пляжах "должны быть" спасательные и медицинские посты, обеспечена громкая связь и установлены видеокамеры. "В свете реалий времени на нас тоже лежит ответственность за жизни людей, выбравших туапсинские курорты для отдыха. Поэтому при первых сигналах об опасности, спасатели, подразделения полиции должны обеспечить уход отдыхающих с пляжей, корректно и организованно, не допуская при этом паники", - добавил Бойко.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".