09:11, 27 мая 2026

Дома жителей Туапсе повреждены при атаке беспилотников

Выбитые окна. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять частных домов и один многоквартирный повреждены сегодня в результате атаки беспилотников в Туапсе. Также произошел пожар на морском терминале.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля в Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. Повреждения получили 60 жилых домов, пять частных домов были разрушены полностью. В конце апреля после новых атак были сильно повреждены несколько частных домов около нефтезавода. 5 мая власти отчитались о переселении в пять квартир маневренного фонда семей, лишившихся жилья в результате атак беспилотников.

В Туапсе с 16 апреля по 1 мая после атак БПЛА произошли четыре пожара на нефтезаводе и морском терминале. Кроме того, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Об экологических последствиях атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

В Туапсинском округе обломки БПЛА повредили остекление в одном многоквартирном и пяти частных домах, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы", - отмечается в публикации.

Кроме того, там же "обломки БПЛА упали на территории морского терминала", отметили краевые власти. "Пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - отчитался оперштаб.

Глава округа в своем телеграм-канале сегодня сообщил эту же информацию, не дополнив ее иными подробностями.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Пострадавшие от атак в Туапсе жаловались на отсутствие помощи властей

Напомним, на территории всего Туапсинского округа введен режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

21 мая жительница Туапсе Анастасия Гучапшева, дом которой загорелся из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в конце апреля, пожаловалась, что за три недели чиновники не оказали ей помощь. Состояние помещений, где не организовали просушку, за это время только ухудшилось. 

25 ноября 2025 года квартира другой жительницы Туапсе Евгении Третьяковой полностью выгорела после атаки беспилотников. Женщина вынуждена была переехать в съемное жилье. В конце апреля Евгения рассказала "Кавказскому узлу", что за пять месяцев ей так и не предоставили временное жилье. "Я снимаю квартиру в течение пяти месяцев за свой счет. Временное жилье мне не предоставили. Обращались к властям за помощью, но они глухи", - посетовала женщина.

Спустя ровно полгода после пожара, 25 мая, Евгения Третьякова провела пикет у здания администрации. Глава Туапсинского округа Сергей Бойко встретился с женщиной и пообещал предоставить ей временное жилье на время ремонта квартиры.

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
