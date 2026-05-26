Коллегия судей лишила Виктора Момотова статуса судьи в отставке

Высшая квалификационная коллегия судей России приняла единогласное решение отменить отставку бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, чье имущество, часть которого находится в регионах ЮФО, было изъято в доход государства, он лишен всех льгот.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Останкинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к бывшему судье Верховного суда Виктору Момотову и кубанским бизнесменам Андрею и Ивану Марченко, постановив изъять в доход государства их активы.

Генпрокуратура 23 сентября 2025 года потребовала обратить в доход государства 97 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея Марченко и его сына Ивана Марченко. Объекты расположены в девяти российских городах, в том числе на юге страны: 43 из них находятся в Краснодаре, 26 - в Ростове-на-Дону, 11 - в Волгограде, еще два - в Сочи. Также ведомство потребовало арестовать все движимое и недвижимое имущество Марченко и членов его семьи, а также председателя Совета судей Виктора Момотова и других лиц, всего в списке 22 человека. В иске Генпрокуратуры говорится, что Момотов фактически был совладельцем зарегистрированной на Марченко сети отелей, несмотря на запрет для судей заниматься предпринимательской деятельностью. Марченко в тексте иска назван "краснодарским представителем криминалитета".

Высшая квалификационная коллегия судей России отменила отставку бывшего судьи Верховного суда, бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова, сообщает 25 мая "Коммерсант".

Момотов покинул должность в октябре прошлого года добровольно, в это время уже рассматривался антикоррупционный иск прокуратуры. При этом он сохранил все льготы, положенные судьям в отставке. Теперь же, когда его добровольная отставка отменена, он лишен звания судьи, личной неприкосновенности и льгот, а также права на пожизненное ежемесячное содержание, медицинское и санаторно-курортное обеспечение.

На заседании ВККС Момотов, по данным издания, присутствовал лично. Он вновь опроверг свою причастность к владению сетью отелей Marton, однако заявил, что в 2007 году, когда он еще был профессором Кубанского государственного университета и еще не являлся судье, он купил за 2,5 миллиона рублей долю в недостроенной гостинице, которая принадлежала Андрею Марченко. По словам Момотова, кроме эти финансовых отношений у никакого взаимодействия с Марченко не было, информирует "Интерфакс".

Также бывший судья напомнил, что 16 лет работал в Верховном суде. "Неужели за эти 16 лет не было видно, как я живу, на какие доходы. У меня квартира, машина, которой 14 лет, у меня даже загородного дома нет для "миллиардера", - приводит издание его слова.

Судьи спросили у Момотова, почему он не обжаловал решение суда об изъятии имущества. Тот ответил, что не сделал это лишь потому, что в судебном акте не было ни одного объекта, который бы принадлежал ему, все они - собственность отца и сына Марченко.

Несмотря на доводы Момотова, члены ВККС единогласно тайным голосованием отменили его отставку.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале защита кубанского предпринимателя Андрея Марченко, который является бывшим деловым партнером судьи Виктора Момотова, не смогла обжаловать его арест. Он был оставлен под стражей.