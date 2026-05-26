21:42, 26 мая 2026

Волонтеры завершили работы по очистке берега в Гизель-Дере

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтерский штаб, который две недели занимался уборкой нефтепродуктов на пляже в Гизель-Дере, ликвидирован. Дальнейшие работы будут проводиться под руководством местной администрации. 

Как писал "Кавказский узел", волонтерский штаб в поселке Гизель-Дере был организован после разлива нефтепродуктов в с территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Только за утро 23 мая волонтеры собрали в Гизель-Дере 70 мешков нефтепродуктов, сообщив, что работы продолжаются и на других пляжах Туапсинского округа, в частности в поселке Тюменский.

Волонтерский штаб, организованный жителями Туапсинского округа в поселке Гизель-Дере для уборки пляжа от нефтепродуктов, ликвидирован после двух недель работы. Сообщение о том, что штаб прекратил работу, опубликовало сегодня сообщество “Мой Туапсе” в Telegram. 

По словам представителей штаба, местные жители, организовавшие штаб, изначально планировали работу именно на две недели. В результате волонтеры Гизель-Дере проработали с 12 по 25 мая, за это время добровольцы собрали 250 мешков замазученной гальки. 

“Содержание и организация штаба – сложная и дорогостоящая задача, а ресурсы жителей ограничены”, – говорится в публикации. 

За время работы волонтеры штаба провели выездные консультации с двумя экологами, организовали заборы проб воды и грунта для лабораторных исследований и испытали две технологии очистки воды и пляжа. Кроме того, они договорились с администрацией, что продолжится очистка не только центрального, но и дикого пляжа.

“На сегодняшний день пляж очищен на 80%, остальные 20% (новые выбросы) берут на себя компетентные органы и обещают к сезону, 1 июня, довести дело до конца”, – указано в сообщении.

Последствия загрязнения в Туапсе нельзя считать полностью устраненными, а объективная оценка ситуации невозможна без открытой информации о масштабах разлива, указали 24 мая опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
