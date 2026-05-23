Волонтеры отчитались о сборе 70 мешков нефтепродуктов в Гизель Дере

Только за утро волонтеры собрали в Гизель Дере 70 мешков нефтепродуктов, работы продолжаются и на других пляжах Туапсинского округа, в частности поселка Тюменский. Эколог предложил помимо сбора выбросов применять сорбенты и мыть гальку на берегу.

Как писал "Кавказский узел", работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода завершены, сообщили спасатели. На рапорты чиновников об устранении разлива нефтепродуктов в районе завода и обещания очистить пляжи к 1 июня пользователи Telegram отреагировали с сарказмом.

Нефтяные пятна остаются в море близ Туапсе, следует из спутникового снимка. Пользователи соцсети сообщили 17 мая о выбросе нефтепродуктов на пляж близ морпорта, а власти объявили конкурс на исследование проб морской воды на 13 пляжах на протяжении всего лета. Масштаб загрязнения существенный, а власти предпринимают недостаточно усилий, хотя и планируют провести полноценный курортный сезон. На части пляжей нет ни уборки, ни техники, указал эколог.

Эколог предложил использовать другие методы очистки берега

За сегодняшнее утро собрано 70 мешков мазута, сообщил штаб "Гизель Дере". "Загрязнения носят очаговый характер. Из-за сложного характера береговой линии процесс очистки и вывоза мешков с загрязнённой галькой сопряжен с немалыми трудностями. СИЗы в наличии, питанием обеспечены, понятная процедура работы - имеется", - писал ранее в Telegram-канале штаба Гизель Дере Alan.

Сегодня состоялась встреча волонтеров, в том числе штаба "Тюменский" и эколога Игоря Шкрадюка.

Шкрадюк предложил ряд мер, призванных улучшить эффективность проводимых мероприятий по ликвидации последствий ЧС. "Использование поглощающего нефтепродукт сорбента в море на подходе к берегу. Мойка камней на берегу помпой высокого давления. Мойка камней на берегу в миксере", сообщил пользователь Alan в Telegram-чате "Разлив на связи". По его словам, все эти методы уборки решено испытать на базе штаба "Тюменский".

Волонтеры поспорили об эффективности бонов

В сообществе разив на связи" штаб "Тюменский" призвал привозить им пустые 1,5-литровые бутылки для установки бонов.

"Чтобы не множить экологические проблемы, хотелось бы применить для этих целей исключительно уже использованные бутылки. Поэтому бросаем клич о сборе пустых 1.5-литровых пластиковых бутылок в Тюменском!", - написала Екатерина Штерн.

Волонтеры штаба "Добровольцы ССЛ" сочли, что плавучие боны - запоздавшее решение. "После основного выброса на берег, часть пятна нефтепродукта разбивается, часть оседает на дно, часть проникает в толщу у уреза воды. Каждое волнение делает «шейк» и на поверхности и в толще воды начинают плавать разные фрагменты. Такой шейк на Бугазской косе мы собирали сетями 5 месяцев. Такой бон уже ничем не поможет, очевидно. Он работает только на поверхность воды и когда надвигается основное цельное пятно извне. При этом кто-то его должен собрать, когда оно уперлось в бон. То, что бултыхается в толще воды, так и будет бултыхаться туда-сюда, вновь и вновь загрязняя уже убранный (допустим) берег. Но предположим, что в толще ничего нет и он сейчас что-то задержал на поверхности со стороны моря. Без сбора куда это пойдет? Правильно, соседу слева или справа по берегу, кто такой бон не поставил. А поставить его удовольствие недешевое, где цифры стремятся к миллиону за небольшой участок", - пишут они.

