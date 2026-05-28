Мэрия Туапсе рапортовала о последних приготовлениях к курортному сезону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

От нефтепродуктов очищены все пляжи, кроме городских, на них работы продолжаются, сообщила администрация Туапсе, отчитавшись о последних приготовлениях к курортному сезону. Всего будут открыты 69 пляжей, в том числе 11 общего пользования.

Как писал "Кавказский узел", около 32,5 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрано и вывезено в Туапсе, спасатели моют плитку на набережной и обочины дорог, сообщил оперштаб. Волонтеры продолжают уборку мазута в Тюменском и Небуге.

В Туапсе ведутся последние приготовления к курортному сезону, сообщила сегодня администрация города.

От нефтепродуктов очищены все пляжи, которые были загрязнены, кроме городских. Там работы по очистке продолжаются. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега согласно программе производственного контроля", - сообщила администрация города.

В этом году открывается 69 пляжей. Из них 11 общего пользования, говорится в сообщении.

Тем временем оперштаб Краснодарского края проинформировал, что к 28 мая собрали и вывезли более 32,7 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.



"Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, составляет 446 человек и 90 единиц техники, в том числе от МЧС России", - информирует оперштаб.

1 мая после атаки БПЛА начался пожар на территории морского терминала в Туапсе. Он был потушен 2 мая. Этот пожар стал четвертым в Туапсе с 16 апреля. Ранее, 24 апреля, после прорыва боновых заграждений из-за подъема уровня воды в реке Туапсе, произошел разлив нефтепродуктов в Черное море. 27 мая стало известно об очередном ударе по морпорту. Серия атак на нефтяную инфраструктуру Туапсе привела к экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе".

На территории всего Туапсинского округа действует режим ЧС регионального характера. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".