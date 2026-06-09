Туристка из Сочи извинилась перед жителями Абхазии за панаму с грузинской символикой

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Сочинка Ксения Алыпова записала видеообращение к жителям Абхазии с извинениями за то, что гуляла в Гагре в панаме с изображением флага Грузии.

Видео с извинениями туристки из Сочи Ксении Алыповой 8 июня опубликовал телеграм-канал "Апсны Иахьа".

Алыпова рассказала в своем видеообращении, что 1 июня приехала в Абхазию и сняла в Гагре домик на 14 дней. Она снимала на видео свой отдых и в том числе записала для своих соцсетей сторис, на котором была показана ее розовая панама с изображением Грузии в географических контурах страны. Рисунок был выполнен в цветах грузинского флага.

"Никаких политических намеков я не имела в виду. <…> Приношу свои извинения", – сказала Ксения Алыпова на видео. На кадрах ролика она сидит в помещении на стуле. Рядом с ней стоит еще один стул, на котором лежит розовая панама, о которой идет речь.

Практика публичных извинений характерна, прежде всего, для Чечни, однако она распространилась и на другие регионы России. Рамзан Кадыров открыл ящик Пандоры, дав начало практике принуждения к извинениям. Эта кампания вышла далеко за пределы Кавказа, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Администратор телеграм-канала "Апсны Иахьа" в описании к видео отметил, что в одном из туристических районов республики местные жители обратили внимание на женщину, носившую кепку с изображением флага Грузии. Это вызвало резонанс.

Пост о том, что в Гагре была замечена туристка, гуляющая в панаме с грузинским флагом, также был размещен в Instagram*-паблике chp_abh, на который подписаны около 98,3 тысячи пользователей. На 09.35 мск 9 июня эта запись набрала 512 отметок "Нравится" и 568 комментариев. Большая часть их авторов выразила возмущение.

"Кавказский узел" также писал, что 10 апреля стало известно, что жительница Сочи и ее 18-летний сын, которые приехали в Абхазию к родственникам, сфотографировались на въезде в Сухум с грузинским флагом. Это увидели прохожие и сообщили силовикам. Женщину и ее сына задержали сотрудники Службы госбезопасности и после профилактической беседы выдворили из Абхазии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Напряженность в отношениях Грузии и Абхазии регулярно проявляется, несмотря и на отсутствие вооруженного конфликта. Так, в марте стало известно, что гражданин Грузии задержан в Абхазии по делу о шпионаже. Он подозревается в сборе и передаче информации, касающейся социально-политической ситуации в Абхазии, а также военной техники и транспортных маршрутов.

В октябре 2025 года другой гражданин Грузии также был задержан силовиками в Абхазии и обвинен в шпионаже в пользу Грузии. По версии силовиков, на допросе он подтвердил контакты со спецслужбами Грузии и сообщил, что получил деньги за видеосъемку российской пограничной заставы в Абхазии.

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