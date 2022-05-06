Суд заочно арестовал волгоградского активиста Евгения Кочегина

06 мая 2022, 21:31

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Волгограде постановил заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность.

Как писал "Кавказский узел", ранее волгоградский активист Евгении Кочегин уже подвергался преследованиям за свою политическую активность. Так, в отношении него было возбуждено дело за распространение в соцсетях песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы". В феврале суд в Волгограде отменил решение о признании песни экстремистской. Полиция в конце марта прекратила административное дело в отношении волгоградского активиста Евгения Кочегина. Дело было прекращено не потому, что решение о признании песни "Нищих убивай!" экстремистской отменено, а из-за истечения сроков давности, пояснил активист.

Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Кочегина, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Органами предварительного следствия Кочегин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации), - сказала она. - В настоящий момент он находится в федеральном розыске. Мера пресечения в отношении Кочегина избрана заочно на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации либо с момента водворения на территорию Российской Федерации в порядке экстрадиции".

Сам Евгений Кочегин заявил корреспонденту "Кавказского узла", что считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность.

Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального* экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").

"Это уголовное дело - первый и единственный прецедент в нашем регионе, месть за мою личную общественно-политическую деятельность и работу "Дозора". Но это и официальное признание наших заслуг на высшем уровне", - сказал Евгений Кочегин.

"Заочный арест и объявление... в розыск по политической репрессивной статье - это медаль и высшая награда отличия в деле борьбы за демократию, свободу, права человека и гражданина. Так это уже охарактеризовал один известный публицист. Именно так я к этому и отношусь... Буду с гордостью носить это звание и продолжу свою работу", - заявил активист.

"Когда-то в интервью я говорил, что уеду только в том случае, когда на сто процентов буду знать, что польза из-за рубежа от меня будет больше, чем в России. Настало такое время. Мы уже успешно работаем в этих условиях и намерены развиваться", - отметил он.

По словам Кочегина, его делом займется адвокат Дмитрий Нестеренко.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.