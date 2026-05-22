Представители цыганской общины извинились за драку в селе в Волгоградской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
После драки местных жителей в селе Солодушино Николаевского района четверо ее участниц привлечены к ответственности, одна пострадавшая госпитализирована. Представители цыганской общины принесли извинения за случившееся, добавив, что другая сторона конфликта также виновата. Их оппоненты заявили о многолетнем конфликте.
Видеообращение представительниц цыганской общины опубликовал Telegram-канал Readovka. На видео четыре женщины. две из них просят прощение за произошедшее и дают обещание не допускать подобного впредь.
"Мы живем в Солодушино уже 40 лет. Не было ни скандалов, ни конфликтов, никаких на нас жалоб не было. Здесь уже распустились корни, дети выросли. И так и будем жить спокойно. Не будет никаких конфликтов", - заявила одна из них.
"Но 18 мая в селе Солодушино произошел конфликт между двумя семьями. Обе стороны виноваты. Но за свою сторону мы просим извинения. Больше такого не повторится. Мы хотим жить в мире и согласии. У нас дети растут, внуки. Надо жить дружно и не портить друг другу жизнь", - поддержала другая.
Конфликт начался 13 мая с маленькой собачки. Затем он привел к конфликту между детьми, а 18 мая перерос в незаконный цыганский сход и массовую драку с палками и швабрами, в которой, по разным оценкам, участвовало до 30 человек, пишет V1.
"Это была бытовая ссора. Дети поругались между собой в парке вечером. А мамы раздули из этого конфликт. Раздули до того, что обвинили цыган. Но национальность здесь ни при чем. Обе стороны хороши, Дети были в парке. Русские были с маленькой собакой. Но эти маленькие собаки хуже больших. Кидаются, хватают за ноги. Цыганские дети попросили убрать собаку. Началась словесная потасовка, которая переросла в драку между взрослыми. Что касается палок — это была защитная реакция. Русские обратились в полицию с побоями, цыгане не стали, не захотели раздувать конфликт дальше. А побитыми была и та, и другая сторона", - привело издание слова главы поселения Елены Токаревой.
После драки одна из пострадавших попала в больницу, пишет "Блокнот Волгоград".
21 мая "Русская община" опубликовала видео, на котором одна из местных жительниц говорит, что конфликт с цыганами в поселке длится не первый год и от имени жителей села попросила о помощи. На записи присутствовали около 15 человек.
После случившегося полиция задержала 10 участников драки. Две женщины были отправлены под арест, еще одной назначен штраф в размере 10 тысяч рублей. Четвертая участница будет отбывать наказание в виде принудительных работ.
В отношении законных представителей остальных участников инцидента возбуждено административное делопроизводство по ст. 5.35 КоАП РФ. Одна из несовершеннолетних помещена в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Волгоградской области, сообщила 21 мая "Высота 102".
Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе 2024 года в соцсетях житель Иловли Михаил Зазулин опубликовал видеообращение к президенту России Владимиру Путину и председателю Следкома Александру Бастрыкину. В обращении он рассказал о двухмесячном конфликте его многодетной семьи с соседями - цыганской семьей. Кульминацией конфликта, по словам Зазулина, стало нападение членов цыганской семьи и их друзей на его домовладение. 14 августа главы цыганских семей Иловли после встречи с властями и силовиками принесли извинения жителям поселка и пообещали следить за молодежью.
Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России, дойдя и до Москвы. Например, летом 2023 года волгоградский блогер Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. Он пояснил, что его высказывания были спровоцированы оскорблениями в адрес русских и его самого.
В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".
