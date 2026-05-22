Представители цыганской общины извинились за драку в селе в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После драки местных жителей в селе Солодушино Николаевского района четверо ее участниц привлечены к ответственности, одна пострадавшая госпитализирована. Представители цыганской общины принесли извинения за случившееся, добавив, что другая сторона конфликта также виновата. Их оппоненты заявили о многолетнем конфликте.

Видеообращение представительниц цыганской общины опубликовал Telegram-канал Readovka. На видео четыре женщины. две из них просят прощение за произошедшее и дают обещание не допускать подобного впредь.

"Мы живем в Солодушино уже 40 лет. Не было ни скандалов, ни конфликтов, никаких на нас жалоб не было. Здесь уже распустились корни, дети выросли. И так и будем жить спокойно. Не будет никаких конфликтов", - заявила одна из них. "Но 18 мая в селе Солодушино произошел конфликт между двумя семьями. Обе стороны виноваты. Но за свою сторону мы просим извинения. Больше такого не повторится. Мы хотим жить в мире и согласии. У нас дети растут, внуки. Надо жить дружно и не портить друг другу жизнь", - поддержала другая. Конфликт начался 13 мая с маленькой собачки. Затем он привел к конфликту между детьми, а 18 мая перерос в незаконный цыганский сход и массовую драку с палками и швабрами, в которой, по разным оценкам, участвовало до 30 человек, пишет V1.