Кавказский узел

00:57, 20 мая 2026

Правозащитник Нагавкин оспаривает в суде выводы следствия по делу о краже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Калачевский районный суд в Волгоградской области отказался удовлетворить иск правозащитника Игоря Нагавкина, который заявил о мошеннических действиях потерпевшей по делу о краже ювелирных изделий. Нагавкин планирует обжаловать это решение в областном суде.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года Волгоградский областной суд ужесточил  Игорю Нагавкину наказание по делу о дезорганизации работы следственного изолятора, изменив условный срок на реальный, два года колонии-поселения. 4 апреля адвокат Нагавкина подал жалобу в Верховный суд России. В мае 2026 года сестра сообщила, что Нагавкину в ШИЗО дают психотропное лекарство, это встревожило его близких. 

28 сентября 2016 года полиция пришла к Нагавкину с обыском, предъявив обвинение в краже драгоценностей, и задержала его.  По версии следствия, Нагавкин вместе с "неустановленными лицами" якобы вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли по не зависящим от них обстоятельствам". Ни отпечатков пальцев, ни свидетелей "кражи" полиция не представила. Подробности дела собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина". 

Калачевский районный суд Волгоградской области 19 мая рассмотрел иск правозащитника Игоря Нагавкина. В иске оспаривались результаты следствия по делу о краже, в которой Нагавкин был обвинен, но не признал вину: он заявил, что украденные ювелирные украшения ему были подброшены следователями во время обыска в его квартире. Позже, во время передачи потерпевшей украденных вещей, она, по утверждению Игоря Нагавкина, внесла неверные сведения в документы и намеренно завысила сумму ущерба. Ранее суд обязал Нагавкина возместить потерпевшей ущерб в размере трех миллионов рублей.

В зале суда присутствовали судья Светлана Дьяконова, прокурор и сестра истца Наталья Шишлина. Игорь Нагавкин участвовал в заседании по видеосвязи, адвоката у него не было. “Игорь выглядит отлично. Говорит четко, бодро, доброжелателен с судьей”, – сообщила корреспонденту “Кавказского узла” Наталья Шишлина во время судебного заседания.

Она пояснила, что Игорь оспаривает акт ревизии, который составила потерпевшая. По словам Шишловой, он нашел расхождения в списке вещей, которые были подброшены ему и впоследствии изъяты силовиками, и списке имущества, переданного позднее потерпевшей.  

“Он оспаривает акт ревизии с указанием наименований цены за грамм и заявленной стоимости, а также движение накладных в магазине. Ранее суд обязал его возместить потерпевшей ущерб в размере 3 миллионов рублей, с него уже начали эту сумму высчитывать. Игорь заявил о мошеннических действиях в отношении него. Он готовит документы в кассационный суд на основании апелляционного решения”, – рассказала Наталья Шишлина.

Сестра истца привела доводы Нагавкина, которые тот излагал суду: так, Игорь сообщил, что похищенные товары передали потерпевшей по списку. Потерпевшая товар приняла, но там были “большие расхождения по весу, составу и стоимости изделий”. “Она (потерпевшая) присвоила чужое и еще на ущерб подала. Требую провести дополнительную проверку”, – передала слова Нагавкина его сестра.

Прокурор с доводами Игоря не согласился. Судья по итогам заседания отказал Нагавкину в удовлетворении его иска. “Игорь будет оспаривать это решение в апелляционной инстанции”, – заявила Наталья Шишлина.

Родственница отметила,, что режим содержания Нагавкина был смягчен, с 19 мая он переведен из ШИЗО в помещение камерного типа. Она также отметила, что психотропные лекарства, которые были прописаны тюремным врачом, применяются также к другим заключенным, чьи права пытается защитить Игорь Нагавкин. “Алкоголикам давали (психотропное лекарство), чтобы их успокоить”, – пояснил он в беседе с сестрой.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
