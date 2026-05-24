Жители села в Волгоградской области добились подачи воды

Подача воды в дома жителей села в Дубовском районе возобновлена после того, как сельчане пожаловались Александру Бастрыкину на безрезультатные обращения к чиновникам. Следком отчитался о начале расследования уголовного дела.

Как писал "Кавказский узел", жители Волгоградской области неоднократно жаловались на перебои с водоснабжением. Так, в январе в домах села Заплавное несколько дней отсутствовало отопление и водоснабжение. Сельчане тогда призвали власти привлечь к решению проблемы МЧС и военных. В мае жители села Заплавное записали видеообращение к Путину и Бастрыкину с жалобой на отсутствие водоснабжения. Обращения в местную администрацию, по их словам, остались без реакции.

Перебои с подачей воды наблюдались около недели

В селе Горная Пролейка Дубовского района восстановлено водоснабжение после того, как около 1000 жителей более недели оставались без воды в связи с неисправностью водонапорной башни. Восстановить подачу воды сельчане просили в видеообращении к председателю СКР Александру Бастрыкину, сообщает сегодня ИА "Высота 102".

О восстановлении водоснабжения сообщила в своем телеграм-канале и прокуратура Волгоградской области. "Установлено, что подача воды частично прекращена в связи выходом из строя одной из водонапорных башен. При надзорном сопровождении прокуратуры Дубовского района Волгоградской области ремонтные работы завершены, водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации.

Сельчане пожаловались на бездействие чиновников

Видеообращение сельчан к Бастрыкину опубликовало 22 мая издание V1.ru. В кадре видны двое мужчин и несколько женщин, одна из которых с ребенком. Она озвучила обращение к главе СКР.

Нам ни искупаться, ни помыться

"У нас практически уже неделю воды в селе нет, она идет с перебоями, и последние три дня у нас вообще ее нет. […] Нам ни искупаться, ни помыться. У меня маленькие дети. Мне тяжело. Я сама работаю и не могу постоянно таскать воду. Поэтому обращаюсь к вам с жалобой, чтобы помогли нам с решением этого вопроса. Куда мы ни обращались, во всех инстанциях просто разводят руками и перекидывают вину на других", - говорит женщина на видео. Ее слова подтвердили в ролике другие участники видеообращения.

Огороды большие, все поливают, воды не хватает

Инженер МАУ „Водоснабжение“ пояснил изданию, что воды не хватает из-за огородных работ сельчан. "Много люди посадили. Огороды большие, все поливают, воды не хватает. Жители там сами регулируют, уменьшают посадки и так далее. Второй скважины у них нет, есть только одна водонапорная башня. Я сейчас в работе, сильно занят, не могу на все вопросы отвечать", - приводятся в публикации его слова.

Издание отметило, что не получило ответа на свой запрос в администрацию Дубовского района и передало жалобы людей в прокуратуру Волгоградской области.

Следком рапортовал о возбуждении уголовного дела

Следственный комитет 22 мая отреагировал на обращение, отчитавшись о возбуждении уголовного дела. "Опубликовано обращение жителей села Горная Пролейка к председателю СК России о длительном отсутствии водоснабжения в населенном пункте. Отмечается, что должностные лица администрации и ресурсоснабжающей организации не принимают мер по восстановлению прав граждан, ссылаясь на имеющиеся задолженности у ряда жителей и повышенный расход ресурса. По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело", - сообщил Следком.

Председатель СКР дал поручение руководителю областного управления "доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения", отмечается в публикации.

Напомним, жители Котово в феврале столкнулись с длительными отключениями отопления, подачи воды и электричества, несмотря на морозы. По их словам, обращения к чиновникам не приносят результата, хотя те и отчитываются о ходе ремонтных работ, но проблема носит системный характер.

В январе жители Котово рассказали, что в сильные морозы в микрорайонах отключили подачу газа. Особенно острая проблема наблюдалась у жителей частного сектора, дома которых отапливаются котлами.

Жители Котово и ранее жаловались на проблемы с водоснабжением и отоплением, указывая на сильную изношенность городских сетей, частые аварии и отказ властей от модернизации водопроводной системы. Так, в середине октября 2025 года, несмотря на начало отопительного сезона, во многих квартирах не было отопления. В ночь на 1 января 2026 года в райцентре вновь отключали подачу воды, теплоснабжение и мобильную связь.